गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर 2025 में शांत ही दिखे हैं, लेकिन अब ब्रोकरेज को इस स्‍टॉक में शानदार तेजी दिख रही है. चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना ​​है कि स्टॉक में महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना है. मंगलवार को यह शेयर बीएसई पर पिछले बंद भाव 253.05 रुपये प्रति शेयर के मुकाबले 0.65 प्रतिशत गिरकर 251.40 रुपये पर कारोबार कर रहे थे.

साल 2025 में इस शेयर के प्रदर्शन में सुस्ती देखी गई है और यह 1 जनवरी, 2025 के भाव से 0.48 प्रतिशत नीचे है. अपने नए रिसर्च नोट में चॉइस ब्रोकरेज ने नजारा टेक्नोलॉजीज पर 'बाय' रेटिंग को दोहराया है, जिसमें मौजूदा स्तरों से 55 प्रतिशत की तेजी का अनुमान है और टारगेट प्राइस 390 रुपये तय किया गया है.

कंपनी ने बिजनेस मॉडल में किया बदलाव

चार्ट पर इस शेयर का एक्‍शन सपाट है, लेकिन चॉइस इंस्‍टीट्यूट इक्विटीज का कहना है कि निर्णायक पोर्टफोलियो रीसेट के बाद कंपनी एक स्वच्छ, अधिक अनुमानित विकास चरण में प्रवेश कर रही है. ब्रोकरेज फर्म ने बताया कि कंपनी ने रणनीतिक कदम उठाए हैं. ब्रोकरेज फर्म के अनुसार, यह बैलेंस शीट को साफ करने और आय की गुणवत्ता में सुधार करने का एक सुनियोजित प्रयास था, जिससे एकमुश्त लेनदेन लगभग समाप्त हो गए.

हाई एबिटा की उम्‍मीद

रिसर्च रिपेार्ट में बताया गया है कि नजारा का विकास मुख्य रूप से गेमिंग पर फोकस है, एक ऐसा सेगमेंट जिससे मध्यम अवधि में 20-25 प्रतिशत का उच्च EBITDA मार्जिन मिलने की उम्मीद है. चॉइस ने कहा कि व्यवसाय का मिश्रण काफी सरल हो गया है. बेहतर लाइवऑप्स, मजबूत आईपी फंडिंग और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से बढ़ते योगदान से इसे सपोर्ट मिला है.

एबिटा में 146 फीसदी की तेजी

वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में नजारा टेक ने व्यापक वृद्धि दर्ज की, जिसे ब्रोकरेज फर्म ने शानदार ग्रोथ बताया. रेवेन्‍यू में सालाना आधार पर 65 प्रतिशत की तेजी आई है और यह 530 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि EBITDA में 146 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई और यह 62 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. ब्रोकरेज फर्म ने इस ऑपरेशन का क्रेडिट 'एंटर मैजिक' ब्रांड के नए और एआई-इनेबल, आकर्षक अनुभवों की ओर बढ़ते कदम को दिया है.

विदेशों से आ रहा 90% हिस्‍सा

फ्यूचर को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म नजारा की आईपी बेस्‍ड बड़े ग्‍लोबल एक्विजशन के माध्यम से विस्तार करने की रणनीति को लेकर आशावादी है. कंपनी की गेमिंग आय का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अब विदेशों से आता है, इसलिए वह अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बाजारों पर अपना फोकस कर रही है. फर्म ने आगे कहा कि मैनेजमेंट हाई क्‍विलिटी वाली ग्‍लोबल गेमिंग आईपी की ओर कैपिटल आवंटन पर फिर से फोकस कर रहा है, जिसे यूजर्स एक्विजिशन क्‍वालिफिकेशन, ऑपरेशन पोटेशियल और एआई-बेस्‍ड प्रोडक्‍ट‍िविटी में सुधार का सपोर्ट मिला है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

