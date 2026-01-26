scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Budget शब्द कहां से आया... भारत का पहला बजट किसने किया था पेश?

Budget 2026 पेश होने वाला है और 1 फरवरी को वित्त मंत्री संसद में अपना बजट भाषण देंगी. इस बार का बजट रविवार के दिन पड़ रहा है और ये निर्मला सीतारमण का 9वां यूनियन बजट होगा.

Advertisement
X
1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आम बजट (Photo: ITG)
1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आम बजट (Photo: ITG)

देश का आम बजट 2026 (Union Budget 2026) 1 फरवरी रविवार को संसद में पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) का ये 9वां यूनियन बजट होगा और वे सुबह 11 बजे अपना बजट भाषण शुरू करेंगी. ट्रंप टैरिफ की ग्लोबल टेंशन (Trump Tariff Tension) के बीच मोदी सरकार के बजट में क्या-क्या खास होगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी. इससे पहले आपको देश के Budget से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं, जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे. 

Budget शब्द कहां से आया?
बजट को लेकर लोग खूब चर्चाएं करते हैं और वित्त मंत्री के बजट भाषण पर भी पैनी नजर रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 'Budget' शब्द कहां से आया. अगर नहीं, तो इसके इतिहास के बारे में जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है. बता दें कि ये फ्रेंच भाषा के लातिन शब्द 'बुल्गा' से उत्पन्न हुआ है, जिसका आम बोलचाल में मतलब होता है चमड़े का थैला.

बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बोऊगेट बना था और इसके बाद अंग्रेजी भाषा में बोगेट शब्द अस्तित्व में आया. इसी बोगेट शब्द से 'बजट' शब्द प्रचलन में आया. इसके नाम के मतलब के अनुसार ही लंबे समय तक बजट चमड़े के बैग में ही लेकर आया जाता रहा था.

सम्बंधित ख़बरें

Budget Halwa Ceremony
बजट से पहले बंटता है हलवा, आजादी के बाद से जारी परंपरा... ये सेरेमनी क्यों खास?
Budget 2025 marked a turning point with the expansion of the Section 87A rebate.
ओल्‍ड और न्‍यू टैक्‍स में होंगे बदलाव? जानिए बजट से क्‍या उम्‍मीदें
Railway Budget Merger History
92 साल की परंपरा पर ब्रेक, अरुण जेटली ने किया था पहली बार ये बड़ा काम!
Stock Market On Budget Days
बजट के दिन बाजार का हाल, 10 साल में कब गिरा- कब उछला, ये रही रिपोर्ट
A New Approach to Ease Tax Burden on Families
शादीशुदा को लेकर अगर बजट में सरकार ने उठा लिया ये कदम, फिर खेल ही हो जाएगा!

भारत का पहला बजट कब आया था? 
Budget शब्द की उत्पत्ति के बाद अब जान लीजिए कि आखिर दुनिया में पहला आम बजट पेश कहां किया गया था और भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया था. तो बजट इतिहास पर नजर डालने पर पता चलता है कि सरकार की ओर से जनता के सामने पेश किया जाने वाला सालभर के लिए देश की आय और खर्च का लेखा-जोखा, बजट डॉक्युमेंट की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन में की गई थी. भारत में पहला बजट (India's First Budget) ब्रिटिश काल में ही पेश हुआ था और इसे 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश सरकार में वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पढ़ा था.

Advertisement

ये था आजाद भारत का पहला बजट
अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद आजाद भारत के पहले बजट की हिस्ट्री को देखें, तो इसे साल 1947 में संसद में पेश किया गया था. अंग्रेजों के देश से चले जाने के बाद देश के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी (RK Shanmukham Chetty) बने थे. उन्होंने 26 नवंबर 1947 को देश का Budget पेश किया था. 1892 में जन्मे शनमुखम चेट्टी पेशे से एक वकील भी रहे थे और जाने-माने अर्थशास्त्री भी थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement