UGC पर आक्रोश बढ़ रहा इसपर क्या कहेंगे? सवाल को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया इग्नोर, बोले- हर हर महादेव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने जातिगत भेदभाव को लेकर नई नियमावली लागू की है. 13 जनवरी से लागू ये नियम देशभर में 15 जनवरी से प्रभावी भी हो गए हैं. इन नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज में आक्रोश है. इसे लेकर कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी या मंत्री, नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं.

कुछ ऐसा ही देखने को मिला बिहार में, जहां यूजीसी के नए नियम और सवर्ण समाज के आक्रोश को लेकर सवाल पर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय भी असहज नजर आए. नित्यानंद राय वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित कौनहारा घाट पर गजग्राह की मूर्ति स्थापपना से जुड़े आयोजन में शामिल होने पहुंचे थे.

नित्यानंद राय से कौनहारा घाट पर आयोजित कार्यक्रम के बाद यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवाल हुए. पत्रकारों का सवाल टालते हुए नित्यानंद राय भगवान के जयकारे लगाने लगे. पत्रकारों के बार-बार सवाल करने पर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय इससे भागते भी नजर आए.

नित्यानंद राय ने बार-बार सवाल पूछने पर जोर-जोर से हर-हर महादेव, भगवान विष्णु और हरिहरनाथ के जयकारे लगाने शुरू कर दिए. इससे पहले नित्यानंद राय ने कौनहारा घाट पर गजग्राह की मूर्ति लगाने के लिए नगर परिषद अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक, दोनों को बधाई दी और कहा कि लोगों की यह वर्षों पुरानी मांग थी.

उन्होंने कहा कि गजग्राह की मूर्ति स्थापित होना लोगों का लंबे समय से सपना था, जो अब पूरा हो रहा है. गौरतलब है कि यूजीसी की नई नियमावली को सवर्ण समाज के लोग अपने खिलाफ बता रहे हैं. इसे लेकर लोगों में आक्रोश है. सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और एनडीए का कोर वोटर माना जाता है, ऐसे में प्रदेश से लेकर केंद्र तक, मंत्री-विधायक-सांसद इसे लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं.

(इनपुटः विकास कुमार)

