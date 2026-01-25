scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'राहुल गांधी डरपोक, फटफटिया मास्टर हैं', तेज प्रताप यादव का तीखा हमला

पटना में RJD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया. इसके बाद उनके भाई तेज प्रताप यादव ने बयान देकर सियासी हलचल बढ़ा दी. तेज प्रताप ने कहा कि जिम्मेदारी मिली है तो उसका सही से पालन होना चाहिए और बहन का ट्वीट सही है. उन्होंने राहुल गांधी पर भी तीखा हमला करते हुए उन्हें फटफटिया मास्टर और डरपोक नेता बताया, जिससे राजनीतिक बहस तेज हो गई.

Advertisement
X
तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. (Photo: ITG)
तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. (Photo: ITG)

पटना में रविवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया. इस फैसले के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई. तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उनके बड़े भाई जन शक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा, "उन्हें ज़िम्मेदारी दी गई है, इसलिए उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए. हम और क्या कह सकते हैं? जिसे भी ज़िम्मेदारी मिलती है, उसे उसे निभाना चाहिए."

तेजस्वी यादव पर रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर उन्होंने कहा, "उन्होंने जो ट्वीट किया है, वह बिल्कुल 100% सही है. अगर उन्होंने (लालू यादव) यह फैसला लिया है, तो उन्हें लगा होगा कि यह सही है. तो यह अच्छी बात है. हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं..."

राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी
तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि वह फटफटिया मास्टर हैं. उनका काम बस यही है कि वह मुर्गा भात बना सकते हैं. तेज प्रताप ने राहुल गांधी को डरपोक नेता कहा.

सम्बंधित ख़बरें

भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी यादव के फैसले पर सवाल उठाए हैं. (Photo: ITG)
RJD विधायक भाई वीरेंद्र के बागी तेवर! चुनाव में पार्टी की हार पर तेजस्वी पर उठाए सवाल
Lalu Prasad and Tejashwi Yadav
तेजस्वी को RJD का नया ताज... लालू यादव की पार्टी का महाजुटान क्या परिवारिक कलह खत्म कर पाएगा?
lalu yadav tej pratap tejashwi rabri devi
लालू कुनबे में रिश्तों का 'उत्तरायण', लेकिन 5 सवाल अब भी 'दक्षिणायन'
Makar sankranti marks political new equations in Bihar
मकर संक्रांति पर लालू के बेटे तेज प्रताप की नई क्रांति, देखें विशेष
tej pratap lalu yadav tejashwi yadav
तेज प्रताप को आशीर्वाद देकर लालू यादव ने दही चूड़ा भोज सफल बना दिया

तेज प्रताप यादव ने कहा, ' तेजस्वी यादव को जिम्मेदारी मिली है तो जिम्मेदारी का पालन करें. बहन का ट्वीट एक दम सही है. राहुल गांधी फटफटिया मास्टर हैं, मुर्गा भात बना सकते हैं, यही सब उनका काम है.'

Advertisement

सियासी बयानबाजी तेज
तेज प्रताप यादव के इस ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है. RJD की बैठक के बाद जहां तेजस्वी यादव को नई जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी में उत्साह है, वहीं तेज प्रताप के बयान ने एक नई सियासी बहस छेड़ दी है.

पटना में आयोजित आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने का फैसला लिया गया. इस पद के लिए प्रस्ताव आरजेडी महासचिव भोला यादव ने रखा, जिसे कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया.

ये नेता रहे मौजूद?
बैठक में पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, संजय यादव, मीसा भारती समेत आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे. बैठक से पहले ही पार्टी नेताओं ने संकेत दे दिए थे कि अगर तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव आता है तो उसे पूरा समर्थन मिलेगा. साथ ही संगठन को मजबूत करने और चुनावी हार की समीक्षा पर भी चर्चा करने की बात कही गई थी. आंतरिक मतभेदों और लगाए जा रहे आरोपों के बीच भी तेजस्वी यादव अपने करीबी संजय यादव के साथ बैठक में शामिल होने पहुंचे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement