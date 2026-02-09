scorecardresearch
 
'JJD ही लालू की असली पार्टी, RJD का विलय...', भाई तेजस्वी को तेज प्रताप का ऑफर

जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि कुछ जयचंद उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं. उन्होंने राजद एमएलसी सुनील सिंह को जयचंद बताया और आकाश भाटी व आकाश गुर्जर का नाम लेकर चर्चा बढ़ा दी. तेज प्रताप ने कहा कि फोटो वायरल कर बदनाम करने की कोशिश हो रही है.

जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव (File Photo: ITG)

बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. जनशक्ति जनता दल की बैठक के दौरान तेज प्रताप ने कहा कि उनके खिलाफ लगातार साजिश रची जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि जयचंदों को उनके पीछे लगाया गया है ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके. तेज प्रताप यादव ने राजद एमएलसी सुनील सिंह को जयचंद बताते हुए कहा कि अब उन्हें समझ में आ गया है कि कौन लोग भीतर से नुकसान पहुंचा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले वे जयचंदों को गद्दी पर बैठाने चले थे लेकिन अब बिहार की जनता गद्दी पर बैठेगी.

बैठक में तेज प्रताप ने कहा कि ओरिजिनल जनशक्ति जनता दल ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी है. उन्होंने दावा किया कि चूड़ा दही के दिन लालू जी ने आकर उन्हें आशीर्वाद दिया. तेज प्रताप ने कहा कि इससे बड़ा संकेत और क्या हो सकता है. उन्होंने कहा कि राजद के कार्यकर्ता भी लगातार उनके साथ जुड़ रहे हैं. युवा विंग, छात्र संगठन और महिला विंग के लोग सदस्य बन रहे हैं. तेज प्रताप ने साफ किया कि उनकी पार्टी एमएलसी चुनाव में उतरेगी और चुनाव जरूर लड़ेगी.

तेज प्रताप ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए एक दिवसीय बैठक बुलाई गई है और पूरे बिहार में यात्रा निकाली जाएगी. उन्होंने कहा कि यात्रा के जरिए ही लोग जुड़ेंगे और मीडिया भी इसे कवर करेगा. सुनील सिंह द्वारा उन्हें बच्चा कहे जाने पर तेज प्रताप ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका दल बन चुका है और उनसे भिड़ेंगे तो गिर जाएंगे. उन्होंने कहा कि बड़े भाई का अपमान उनका अपमान है. 

तेज प्रताप ने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि जब कृष्ण का अपमान हुआ तो महाभारत हुआ. उन्होंने कहा कि संख्या में कम होने के बावजूद जीत हुई क्योंकि कृष्ण साथ थे. उन्होंने अपने बयान में आकाश भाटी और आकाश गुर्जर का नाम लिया और कहा कि लोग जान रहे होंगे कि कौन गुर्जर है जिसे उनके पीछे लगाया गया है। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि कल से उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है.

अनुष्का यादव के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि कई बार नाम बदनाम करने के लिए फोटो वायरल कर दिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि उनके पास भी कुछ पत्रकारों के फोटो और वीडियो हैं जिन्हें वायरल किया जा सकता है, लेकिन वे छोटी राजनीति नहीं करना चाहते. तेज प्रताप ने कहा कि वे जनता के असली मुद्दों पर बात करेंगे और साजिश करने वालों को जवाब मिलेगा.

