समस्तीपुर: महिला टीचर ने परिजनों के साथ मिलकर पति को पीटा, दोनों ने एक दूसरे पर लगाए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप

बिहार के समस्तीपुर में बीपीएससी शिक्षिका ने अपने परिजनों के साथ सदर अस्पताल परिसर में लोको पायलट पति की पिटाई कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. दोनों एक-दूसरे पर एक्स्ट्रा अफेयर और गलत व्यवहार के आरोप लगा रहे हैं. पुलिस ने बयान दर्ज किया और मामला कोर्ट में होने के कारण वापस लौट गई.

पत्नी ने पति को पीटा (Photo: Jahangir Alam/ITG)
बिहार के समस्तीपुर में बुधवार को एक बीपीएससी शिक्षिका द्वारा अपने लोको पायलट पति की पिटाई का मामला सामने आया. घटना सदर अस्पताल परिसर की है, जहां शिक्षिका किरण कुमारी अपने पिता और भाई के साथ पहुंचीं और पति शशि भूषण कुमार को मारपीट कर घायल कर दिया. इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पति शशि भूषण का आरोप है कि उन्होंने पत्नी को पढ़ा-लिखाकर बीपीएससी टीचर बनाया, लेकिन नौकरी लगने के बाद वह साथ रहने से इंकार करने लगीं. उन्होंने पत्नी पर एक्स्ट्रा अफेयर और बदसलूकी का आरोप भी लगाया. शशि भूषण का कहना है कि उनकी पत्नी शिक्षण के लायक नहीं है और उसे सस्पेंड किया जाए.

पत्नी ने लोको पायलट पति को पीटा 

पत्नी किरण कुमारी, जो दरभंगा जिले में शिक्षिका हैं, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि पति घर जमाई बनकर रहना चाहता है और जमीन खरीदने के लिए पैसों की मांग करता है. उनका आरोप है कि पति उनके विद्यालय में गलत शिकायतें करता है, उनका पीछा करता है और चरित्र हनन करता है.

मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बयान दर्ज किए

दोनों के बीच पहले से ही मामला कोर्ट में चल रहा है और बुधवार को काउंसलिंग के दौरान भी विवाद हुआ. इसके बाद पति एक्सरे करवाने अस्पताल पहुंचे, जहां फिर मारपीट हुई. पुलिस मौके पर पहुंची, बयान दर्ज किए और कोर्ट में मामला चलने की बात कहकर लौट गई. फिलहाल, इस विवाद ने इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है.
 

---- समाप्त ----
