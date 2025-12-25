scorecardresearch
 
अनोखी शादी! पूजा ने भरी काजल की मांग, मंदिर में गैस चूल्हा जलाकर लिए फेरे

बिहार के सुपौल जिले से सामने आए एक अनोखे विवाह ने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी है. त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र में दो युवतियों ने आपसी सहमति से मंदिर में विवाह कर लिया. शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग हैरान हैं. दोनों युवतियों का कहना है कि उन्होंने भावनात्मक जुड़ाव के आधार पर साथ जीवन बिताने का फैसला किया है.

अनोखी शादी! पूजा ने भरी काजल की मांग,मंदिर में लिए फेरे (Photo: ITG)
बिहार के सुपौल जिले से एक अनोखा शादी का वीडियो सामने आया है, जहां दो युवतियों ने आपसी सहमति से एक-दूसरे से समलैंगिक शादी रचा ली. इस विवाह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.

यह मामला त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 18 का है. बताया जा रहा है कि एक मॉल में काम करने वाली दो युवतियां पूजा गुप्ता और काजल कुमारी ने मंगलवार देर रात त्रिवेणीगंज मेला ग्राउंड स्थित एक मंदिर में सादगी से विवाह किया. शादी के दौरान मंदिर परिसर में बहुत कम लोग मौजूद थे, जिस कारण यह घटना तत्काल किसी की नजर में नहीं आई.

जानकारी के अनुसार, दोनों की पहचान करीब दो साल पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी. बातचीत का सिलसिला धीरे-धीरे गहरी दोस्ती में बदला और फिर यह दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई. एक-दूसरे को लंबे समय तक समझने के बाद दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला किया. इसी निर्णय के तहत उन्होंने मंदिर में गैस चूल्हा जलाकर उसके चारों ओर सात फेरे लिए और विवाह की रस्म पूरी की.

बताया जा रहा है कि दोनों युवतियाँ पिछले दो महीनों से वार्ड 18 में किराए के एक कमरे में साथ रह रही थीं और एक ही मॉल में काम करती हैं. शादी के बाद जब वे अपने कमरे पर लौटीं और आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली, तो मोहल्ले में हलचल मच गई. सच्चाई जानने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई. इसी बीच दोनों ने अपनी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जो तेजी से वायरल हो गया.

नवविवाहित युवतियों की पहचान मधेपुरा जिले के मुरलीगंज गोशाला चौक निवासी पूजा गुप्ता और शंकरपुर थाना क्षेत्र के मौरा निवासी काजल कुमारी के रूप में हुई है. इस विवाह में पूजा गुप्ता ने दूल्हे की भूमिका निभाई, जबकि काजल कुमारी दुल्हन बनीं.

दोनों का कहना है कि उन्हें लड़कों में कोई रुचि नहीं है और उनका रिश्ता भावनात्मक जुड़ाव पर आधारित है. वे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हैं. युवतियों ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने आपसी सहमति से एक-दूसरे के साथ जीने-मरने की कसमें खाई हैं और समाज की परवाह किए बिना अपने फैसले पर अडिग हैं. फिलहाल, यह अनोखी शादी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे लेकर इलाके में अलग-अलग चर्चा हो रही हैं.

---- समाप्त ----
TOPICS:

