बिहार में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बोलेरो से 451 किलो गांजा बरामद, दो गिरफ्तार

सुपौल पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राघोपुर थाना क्षेत्र से एक बोलेरो गाड़ी में लदा 451 किलो गांजा बरामद किया है. इस दौरान दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. एनएच-27 पर वाहन चेकिंग के दौरान यह सफलता मिली. पुलिस ने गांजा और वाहन को जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

13 बोरों में भरा था गांजा (Photo: Screengrab)
बिहार के सुपौल में पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी चोट करते हुए भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है. राघोपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो गाड़ी से 451 किलो अवैध गांजा जब्त किया है और इस दौरान दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गांजा के साथ-साथ बोलेरो वाहन को भी जब्त कर लिया है.

वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ी गई बोलेरो

यह कार्रवाई एनएच-27 स्थित जेपी चौक के पास वाहन चेकिंग के दौरान की गई. बीरपुर के एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इस रास्ते से भारी मात्रा में गांजा की खेप गुजरने वाली है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए राघोपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई.

टीम ने एनएच-27 पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया. इसी दौरान एक संदिग्ध बोलेरो गाड़ी को रोका गया. जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 13 बोरों में भरा 451 किलो गांजा बरामद हुआ. इसके बाद गाड़ी को तुरंत राघोपुर थाना लाया गया, जहां दंडाधिकारी की मौजूदगी में गांजा की माप और जांच की गई. वजन करने पर बरामद मादक पदार्थ का कुल वजन 451 किलो पाया गया.

एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज

एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में बरामद पदार्थ अवैध गांजा प्रतीत हुआ है. फिलहाल राघोपुर थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर अररिया जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

पुलिस अब इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गांजा की यह खेप कहां से लाई जा रही थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था. अधिकारी तस्करी के पूरे नेटवर्क के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक को खंगालने में जुटे हुए हैं. आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे किसी बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का हाथ हो सकता है. एसडीपीओ ने कहा कि सुपौल पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और आने वाले दिनों में भी ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

 

    Advertisement