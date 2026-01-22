सिवान में अवैध तरीके से चल रहा था पटाखा बनाने का काम, ब्लास्ट में एक की मौत, तीन लोगों की हालत गंभीर

बिहार के सिवान में अवैध रूप से चल रही पटाखा निर्माण इकाई में हुए जोरदार विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसके परिवार के तीन अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और वे प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

पुलिस के अनुसार, घटना सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड के बरगाम गांव की है. यहां 50 वर्षीय मुरतज्जा अंसारी अपने घर में ही अवैध तरीके से पटाखों का निर्माण कर रहा था. इसी दौरान अचानक विस्फोट हो गया. धमाका इतना तेज था कि पूरे गांव में उसकी आवाज सुनाई दी और घर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. विस्फोट के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने बताया कि मुरतज्जा अंसारी की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि उसके परिवार के तीन सदस्य गंभीर रूप से घायल पाए गए. घायलों को तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस ने यह भी बताया कि मुरतज्जा अंसारी पहले भी अवैध रूप से पटाखा बनाने के मामले में गिरफ्तार हो चुका था. इसके बावजूद वह दोबारा अपने घर में ही विस्फोटक सामग्री रखकर पटाखा निर्माण कर रहा था.

घटना के बाद जिला प्रशासन ने इलाके में अवैध पटाखा निर्माण को लेकर सख्ती के संकेत दिए हैं. पुलिस ने कहा है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि विस्फोटक सामग्री कहां से लाई गई थी. साथ ही, जिले में अवैध पटाखा निर्माण और भंडारण के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा.

यह घटना उस दिन हुई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के लिए हुसैन गंज में थे. हालांकि, धमाके वाली जगह मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल से लगभग 5 किमी दूर थी.

