scorecardresearch
 

Feedback

फतेहपुर के पटाखा मार्केट में लगी भीषण आग, धमाकों की गूंज से दहला इलाका, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

फतेहपुर के लोधीगंज पटाखा मंडी में रविवार सुबह भीषण आग लग गई, जिससे कई दुकानें जलकर राख हो गईं और लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है. दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लगी हैं.

Advertisement
X
फतेहपुर में पटाखा मंडी में लगी आग. (photo: ITG)
फतेहपुर में पटाखा मंडी में लगी आग. (photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर स्थित लोधीगंज पटाखा मंडी में रविवार सुबह भीषण आग लग गई. आग की लपटों ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय निवासियों ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आग इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घबरा गए और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने का प्रयास जारी है. जिला प्रशासन के आलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं.

फायर बिग्रेड कर्मी ने बताया कि रविवार सुबह लोधीगज स्थित पटाखा मार्केट में भीषण आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां को मौके पर भेजा गया है जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं. आग लगने के सटीक कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन प्रारंभिक आशंका है कि यह किसी शॉर्ट सर्किट या पटाखों के स्टोरेज से जुड़ी लापरवाही के कारण हो सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

सिविल ड्रेस में बाइक से थाने पहुंचे SP, Video 
पत्नी ने कराई पति के घर चोरी  
मृतक मुन्ना अग्रहरि और उनकी मां. (File Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
बेटे की मौत से मां को लगा सदमा, कुछ देर बाद ही हो गई मौत... एक साथ उठी अर्थी 
Akhilesh Ji is not enjoying Diwali: Rakesh Tripathi
'इन्हें अयोध्या दीपोत्सव रास नहीं आ रहा', देखें BJP प्रवक्ता का अखिलेश पर तंज 
बाइक सवार शख्स को सैल्यूट करने लगे इंस्पेक्टर. (Photo: Screengrab)
बाइक सवार शख्स ने जैसे ही उतारा हेलमेट तो सन्न रह गया पूरा थाना 

सभी दुकानें जलकर राख

उन्होंने बताया कि मार्केट में स्थित सभी दुकानें जलकर राख हो गई हैं और लाखों रुपये का नुकसान होने की संभावनाएं हैं. हालांकि, अभी तक किसी भी प्रकार की हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement