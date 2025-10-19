फतेहपुर के पटाखा मार्केट में लगी भीषण आग, धमाकों की गूंज से दहला इलाका, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर स्थित लोधीगंज पटाखा मंडी में रविवार सुबह भीषण आग लग गई. आग की लपटों ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय निवासियों ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आग इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घबरा गए और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने का प्रयास जारी है. जिला प्रशासन के आलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं.

फायर बिग्रेड कर्मी ने बताया कि रविवार सुबह लोधीगज स्थित पटाखा मार्केट में भीषण आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां को मौके पर भेजा गया है जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं. आग लगने के सटीक कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन प्रारंभिक आशंका है कि यह किसी शॉर्ट सर्किट या पटाखों के स्टोरेज से जुड़ी लापरवाही के कारण हो सकती है.

सभी दुकानें जलकर राख

उन्होंने बताया कि मार्केट में स्थित सभी दुकानें जलकर राख हो गई हैं और लाखों रुपये का नुकसान होने की संभावनाएं हैं. हालांकि, अभी तक किसी भी प्रकार की हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है.

