'भगवान ऐसी जिंदगी न दे! पत्नी और सास का टॉर्चर, 25 लाख की डिमांड...', वीडियो बनाकर युवक ने दे दी जान

बिहार के समस्तीपुर में पत्नी और सास की कथित प्रताड़ना से परेशान एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. मरने से पहले युवक ने वीडियो बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से न्याय की गुहार लगाई और 25 लाख रुपये की मांग का आरोप लगाया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक ने ससुराल पक्ष पर मानसिक उत्पीड़न और झूठे मुकदमों का आरोप लगाया है.

VIDEO बनाकर युवक ने दी जान (Photo: ITG)

बिहार के समस्तीपुर में एक शख्स ने पत्नी और सास के प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाकर जान दे दी. मरने से पहले पति ने वीडियो बनाकर सीएम नीतीश कुमार से न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी संपत्ति माता-पिता को दे देने की बात कही है. वीडियो में 5 साल से ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित करने का  आरोप लगाते हुए मृतक विश्वजीत ने कहा कि मुझसे 25 लाख रुपए की मांग की जा रही है, मैं इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगा, इसलिए मरने जा रहा हूं. सोशल मीडिया पर अब शख्स का यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस विश्वजीत के शव का पोस्टमार्टम करा कर जांच में जुट गई है.

शादी के बाद से ही जारी क्लेश

बता दें कि हलइ थाना क्षेत्र के सारंगपुर निवासी दिलीप कुमार राय के पुत्र विश्वजीत की शादी बिथान थाना क्षेत्र में 2016 में हुई थी. इसके कुछ दिनों के बाद से ही पति पत्नी के बीच अनबन शुरू हो गई थी. इस बीच दो बेटियों ने भी जन्म लिया लेकिन इसके बावजूद दोनों के रिश्ते में सुधार नहीं हुआ.

पांच साल से मायके में रह रही थी पत्नी 

पिछ्ले पांच साल से विश्वजीत की पत्नी मायके में रह रही थी. परिजनों के अनुसार पत्नी के बुलाने पर 11 जनवरी को विश्वजीत ससुराल गया था. देर रात विश्वजीत घर लौट आया.उसके अगले ही दिन सुबह विश्वजीत सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिला .परिजनों के द्वारा उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ तो 19 जनवरी को दरभंगा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन 20 जनवरी को उसकी मौत हो गई. पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच में जुट गई हैं.

'डिप्रेशन में हूं, जीना नहीं चाहता...उन सबके अरेस्ट करना'
 
मालूम हुआ कि विश्वजीत ने ससुराल से लौटते हुए जहर खाने से पहले वीडियो बनाकर पत्नी सहित ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. वीडियो में विश्वजीत ने कहा कि 'मैं 5 साल से डिप्रेशन में हूं, जीना नहीं चाहता हूं. भगवान ऐसी जिंदगी किसी को न दे. ससुराल वालों के द्वारा 25 लाख मांगा जा रहा है, मैं कहां से दूं इसलिए मरने जा रहा हूं. मेरी पत्नी, उसके पिता, मां और भाई सबको पुलिस अरेस्ट करें, छोड़े नहीं. मैं जान देने जा रहा हूं सीएम नीतीश कुमार से यही कहना चाहूंगा कि ऐसा कानून न बनाएं कि लड़की के तरफ से ही सबकुछ रहें. मुझे मेरी पत्नी झूठे मुकदमे में फंसा दी है, ऊपर से मारना चाहती है. मेरी जितनी भी जमीन जायदाद होगी वह मेरे माता-पिता की होगी. कुछ भी उसको नहीं मिलना चाहिए, मैं मरने जा रहा हूं.'

लहेरियासराय थाना ने युवक के परिजनों का फर्द ब्यान लिया था. इस मामलें में दरभंगा जिले के लहेरियासराय थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने मोबाइल पर बताया कि एक युवक की आत्महत्या की सूचना मिली थी. मृतक के परिजन से फर्द बयान लिया गया है. इसपर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई को लेकर संबंधित थाने को भेज दिया गया है. जांच के बाद आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी
 

