scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जनरल कोच, 11 बोरियां और 311 कछुए... बिहार में कालका-हावड़ा मेल से वन्यजीव तस्करी का खुलासा

बिहार के रोहतास में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने वन्यजीव तस्करी के बड़े मामले का खुलासा किया है. सासाराम रेलवे स्टेशन पर कालका–हावड़ा मेल ट्रेन के जनरल कोच से 11 बोरियों में बंद 311 जिंदा कछुए बरामद किए गए हैं. सभी कछुए लावारिस हालत में पाए गए, जिन्हें बाद में वन विभाग को सौंप दिया गया.

Advertisement
X
ट्रेन में रेलवे सुरक्षा बल ने पकड़े जिंदा कुछए. (Photo: ITG)
ट्रेन में रेलवे सुरक्षा बल ने पकड़े जिंदा कुछए. (Photo: ITG)

बिहार के रोहतास में वन्यजीव तस्करी का मामला सामने आया है. यहां कालका–हावड़ा मेल ट्रेन से 311 कछुए मिले हैं. यह सभी कछुए 11 बोरियों में बंद लावारिस हालत में ट्रेन के जनरल कोच में थे. बोरियों को लेकर जानकारी हुई तो रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने कछुओं को बरामद कर वन विभाग के हवाले कर दिया.

दरअसल, RPF को सूचना मिली थी कि कालका से हावड़ा जा रही नेताजी एक्सप्रेस (कालका–हावड़ा मेल) के आगे के जनरल कोच में बड़ी संख्या में कछुओं की तस्करी की जा रही है. सूचना के आधार पर RPF निरीक्षक संजीव कुमार के नेतृत्व में टीम ने सासाराम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही छापेमारी की. तलाशी के दौरान जनरल कोच से 11 बोरियां बरामद की गईं, जिनमें कुल 311 जीवित कछुए पाए गए.

rohtas 311 live turtles recovered from kalka howrah mail

सम्बंधित ख़बरें

Tortoise Smuggling
ट्रेन में कछुआ तस्करी का पर्दाफाश, वीडियो आया सामने
गुहागर समुद्र तट पर एक ऑलिव रिडले कछुआ दिखा
500 km तैरकर रत्नागिरी पहुंचा ऑलिव रिडले कछुआ, गुहागर समुद्र तट पर दिए 120 अंडे
सॉफ्ट-शेल प्रजाति का कछुआ.
Bihar: 20 किलोग्राम का मिला दुर्लभ कछुआ... वन विभाग ने किया सफल रेस्क्यू
AI जेनरेटेड (सांकेतिक तस्वीर).
असम के डिब्रूगढ़ में वन्यजीव तस्कर गिरफ्तार, तेंदुए की खाल और हड्डियां बरामद
लखनऊ में वन्यजीव तस्कर गिरफ्तार. (Representational image)
लखनऊ में वन्यजीव तस्करों का भंडाफोड़: दो गिरफ्तार, बाघ के जबड़े-दांत-नाखून बरामद

RPF निरीक्षक संजीव कुमार ने कहा कि कछुए लावारिस अवस्था में थे, मौके पर कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं मिला, जिससे किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी. उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि कछुओं को अवैध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था. बरामद कछुओं की अनुमानित कीमत तीन लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: लखनऊ में वन्यजीव तस्करों का भंडाफोड़: दो गिरफ्तार, बाघ के जबड़े-दांत-नाखून बरामद

कार्रवाई के बाद RPF ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी. वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और सभी कछुओं को अपने संरक्षण में ले लिया. बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम कछुओं की प्रजाति की पहचान और स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ेगी.

अक्सर तस्कर ट्रेनों के जनरल कोच का इस्तेमाल कर जीव-जंतुओं की ढुलाई करते हैं, ताकि पहचान से बचा जा सके. RPF और वन विभाग अब इस मामले की संयुक्त रूप से जांच कर रहे हैं कि कछुए कहां से लाए गए थे और इन्हें कहां ले जाया जा रहा था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement