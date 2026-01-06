लालू यादव के नाती आदित्य सिंगापुर में लेंगे मिलिट्री ट्रेनिंग! रोहिणी आचार्य ने बताया गर्व का पल

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के नाती और रोहिणी आचार्य के बेटे आदित्य मिलिट्री ट्रेनिंग लेंगे. आदित्य अपने परिवार के साथ सिंगापुर में रहते हैं, जहां पुरुष नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण लेना कानूनन अनिवार्य है. वह सिंगापुर में नेशनल सर्विस के तहत अनिवार्य दो साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग (BMT) करेंगे.

बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग का उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, मानसिक मजबूती और टीम वर्क विकसित करना होता है. इस दो वर्षीय ट्रेनिंग के दौरान आदित्य को हथियारों की जानकारी, फायरिंग अभ्यास, परेड, वॉर स्किल और अन्य जरूरी मिलिट्री स्किल्स सिखाई जाएगी. यह प्रशिक्षण युवाओं को जिम्मेदार नागरिक और मजबूत व्यक्तित्व के रूप में तैयार करने के लिए जाना जाता है.

आज मेरा दिल गर्व से भरा हुआ है , आज अपनी प्री - यूनिवर्सिटी ( Pre - University ) की पढ़ाई पूरी करने के बाद 18 साल की उम्र में हमारा बड़ा बेटा आदित्य 2 साल की Basic Military Training के लिए गया है ..



आदित्य .. तुम बहादुर , साहसी और अनुशासन के साथ रहने वाले हो, जाओ कमाल कर दिखाओ… pic.twitter.com/itVx1DPQWi — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) January 5, 2026

अपने बड़े बेटे आदित्य को BMT के लिए भेजते हुए रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा की है. उन्होंने आदित्य के साथ तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि आज उनका दिल गर्व से भरा हुआ है. रोहिणी आचार्य के मुताबिक, प्री-यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद 18 साल की उम्र में आदित्य दो साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गए हैं.

रोहिणी ने अपने संदेश में बेटे का हौसला अफजाई करते हुए लिखा, 'आज मेरा दिल गर्व से भरा हुआ है. अपनी प्री-यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद 18 साल की उम्र में हमारा बड़ा बेटा आदित्य 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गया है. आदित्य, तुम बहादुर, साहसी और अनुशासनप्रिय हो. जाओ, कमाल कर दिखाओ. हमेशा याद रखना, जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में ही योद्धा बनते हैं. हम सबका प्यार और हौसला तुम्हारे साथ है.' इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं. लोग आदित्य को शुभकामनाएं दे रहे हैं.

