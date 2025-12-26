scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पटना के 'पावर सेंटर' 10 सर्कुलर रोड से लालू परिवार की विदाई, राबड़ी के आवास से रातोरात शिफ्ट हुआ सामान

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पटना स्थित अपना चर्चित आवास '10 सर्कुलर रोड' खाली करना शुरू कर दिया है. सरकार से मिले नोटिस और नए आवास के आवंटन के बाद रात के वक्त वहां से सामान शिफ्ट किया जा रहा है.

Advertisement
X
राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड से सामान रात के अंधेर में शिफ्ट हुआ. (Photo: ITG)
राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड से सामान रात के अंधेर में शिफ्ट हुआ. (Photo: ITG)

बिहार की सियासत में करीब दो दशकों तक सत्ता और विपक्ष की धुरी रहा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का '10 सर्कुलर रोड' बंगला अब खाली होने होने लगा है. राबड़ी देवी को राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिस के बाद अब वहां से सामान शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

गुरुवार देर रात इस आवास से पिक-अप वैन के जरिए सामान बाहर निकलते देखा गया, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह समाना किस स्थान पर भेजा गया है. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, देर रात तक पिकअप वाहनों की आवाजाही जारी रही.

नई सरकार के गठन के बाद भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को एक महीने पहले बंगला खाली करने का निर्देश दिया था. 2006 से 10 सर्कुलर आवास में रह रहे लालू परिवार के लिए सरकार ने हार्डिंग रोड में नया आवास आवंटित किया है. 

सम्बंधित ख़बरें

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार. (PTI Photo)
पढ़ाई और रहना दोनों मुफ्त... हिजाब विवाद के बीच नीतीश सरकार ने किया बड़ा ऐलान
gaushala
बिहार के हर जिले में बनेगी आदर्श गौशाला, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का है प्लान
बिहार सरकार ने 2012 बैच के 22 IPS अधिकारियों को DIG बनाया, कुंदन कृष्णन को डीजी रैंक में पदोन्नति
acid attack
पटना में ब्यूटी पार्लर की मालिक पर एसिड अटैक, बाइक सवारों ने किया हमला
Indian Railway Fare Hike
ट्रेन का सफर होगा महंगा, 26 दिसंबर से बढ़ने वाले हैं टिकट के दाम, जानिए कितने

यह भी पढ़ें: लालू परिवार से क्यों छिन रहा 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास? जानें, इस बंगले की पूरी कहानी

2006 से लालू परिवार का था ठिकाना

हालांकि, तब आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इस आदेश का कड़ा विरोध किया था और इसे राजनीतिक विद्वेष बताया था. लेकिन अब सामान की शिफ्टिंग से स्पष्ट हो गया है कि परिवार ने बंगला खाली करने का मन बना लिया है.

Advertisement

साल 2005 में सत्ता गंवाने के बाद लालू-राबड़ी परिवार '1 अणे मार्ग' से निकलकर '10 सर्कुलर रोड' में शिफ्ट हुआ था. तब से यह आवास राजद की हर छोटी-बड़ी गतिविधि का गवाह रहा है. इधर, पटना के महुआबाग इलाके में लालू-राबड़ी परिवार का निजी बंगला भी लगभग तैयार है. कहा जा रहा है कि भविष्य में लालू परिवार उसी निजी आवास में शिफ्ट हो सकता है.

यह भी पढ़ें: राबड़ी देवी को न्यायाधीश पर 'पूर्वाग्रह' का शक, जज बदलने की मांग पर CBI-ED को कोर्ट का नोटिस

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement