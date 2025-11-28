scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राबड़ी देवी को न्यायाधीश पर 'पूर्वाग्रह' का शक, जज बदलने की मांग पर CBI-ED को कोर्ट का नोटिस

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दिल्ली की एक अदालत में अर्जी दाखिल कर अपने खिलाफ चल रहे लैंड-फॉर-जॉब्स और IRCTC घोटाला से संबंधित तीन भ्रष्टाचार मामलों को स्पेशल जज विशाल गोगने से किसी अन्य जज को स्थानांतरित करने की मांग की है.

Advertisement
X
IRCTC घोटाले में लालू और अन्य पर आरोप तय करने वाले जज से मामले हटाने की मांग की है (Photo- ITG)
IRCTC घोटाले में लालू और अन्य पर आरोप तय करने वाले जज से मामले हटाने की मांग की है (Photo- ITG)

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा दायर उन याचिकाओं पर CBI और ED से जवाब मांगा, जिनमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे तीन भ्रष्टाचार मामलों को एक अलग जज को ट्रांसफर करने की मांग की है.

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी ने स्पेशल जज विशाल गोगने पर पक्षपाती (Bias) होने का आरोप लगाते हुए मामलों को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है.

राबड़ी देवी के खिलाफ तीन मामले चल रहे हैं, जो लैंड-फॉर-जॉब्स और IRCTC घोटाला से जुड़े हैं. इनमें से दो मामलों की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही है. एक मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

lalu yadav and rabri devi bungalow controversy
बेवजह नहीं लालू परिवार का डर, 5 सीटें घटते ही राबड़ी देवी के नए बंगले पर भी खतरा 
Lalu Prasad Yadav, Nitish Kumar
नीतीश कुमार से लालू परिवार की दूरी 500 मीटर और बढ़ जाएगी, लेकिन इससे बदलेगा क्‍या? 
bihar cm nitish kumar and lalu yadav family
नीतीश ने लालू-राबड़ी-मांझी का कर दिया था इंतजाम, तेजस्वी के एक कदम से छिन रहा आशियाना 
Rabri Devi directed to vacate 10 Circular Road residence occupied for nearly 20 years.
बिहार में सरकारी बंगलों का नया सिस्टम क्या है जिससे राबड़ी देवी नाराज हो गईं? 
Rabri Devi ordered to vacate bungalow at circular road
राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के आदेश पर घमासान, क्या फैसले को देंगी चुनौती? 

यह भी पढ़ें: बेवजह नहीं लालू परिवार का डर, 5 सीटें घटते ही राबड़ी देवी के नए बंगले पर भी खतरा

 जज गोगने के समक्ष लंबित अन्य महत्वपूर्ण मामले
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट की अदालत ने CBI और ED को नोटिस जारी कर 6 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. फिलहाल, केवल IRCTC से जुड़े CBI मामले के संबंध में ही नोटिस जारी किया गया है.

Advertisement

राबड़ी देवी ने जज विशाल गोगने के समक्ष लंबित कुल चार मामलों को स्थानांतरित करने की मांग की है, जिसमें लैंड-फॉर-जॉब्स मामले से संबंधित कार्यवाही भी शामिल है. यह जानना महत्वपूर्ण है कि जज विशाल गोगने वही न्यायाधीश हैं जिन्होंने IRCTC मामले में लालू यादव और अन्य के खिलाफ पहले ही आरोप तय किए थे.

यादव परिवार के खिलाफ लैंड-फॉर-जॉब्स मामले की भी सुनवाई कर रहे हैं. सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य से जुड़े नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई भी उन्हीं के समक्ष लंबित है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement