Bihar: पूर्णिया में भूमि सुधार जनकल्याण संवाद में फूट-फूट कर रो पड़ी मुस्मिल महिला, डिप्टी सीएम ने दिए जांच के आदेश

पूर्णिया जिले में आज भूमि सुधार जनकल्याण संवाद का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे. इसी दौरान पूर्णिया के कसबा क्षेत्र से आई एक मुस्लिम महिला नसरीन बानो की शिकायत ने सभी का ध्यान खींचा. नसरीन बानो उप मुख्यमंत्री के सामने अपनी पीड़ा बताते हुए रोने लगी.

महिला ने बताया कि उसके पति की मृत्यु के बाद उसकी जमीन पर गलत तरीके से कागजात तैयार कर लिए गए. आरोप है कि इन फर्जी कागजों के आधार पर भूमाफियाओं ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया. नसरीन बानो ने कहा कि वह अपनी जमीन वापस पाने के लिए लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिला.

पति की मौत के बाद फर्जी कागज बनाकर जमीन कब्जाने का आरोप

महिला का आरोप है कि वह ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक अधिकारियों के पास गई, आवेदन दिए और गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया. उसका कहना है कि हर बार उसे सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन जमीन से अवैध कब्जा हटाने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

भूमि सुधार जनकल्याण संवाद में जब नसरीन बानो ने अपनी बात रखी तो वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए. उप मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को ध्यान से सुना और तत्काल संज्ञान लिया. उन्होंने जिला पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस महिला की समस्या का समाधान एक सप्ताह के भीतर किया जाए.

उप मुख्यमंत्री ने जिला पदाधिकारी को एक सप्ताह में समाधान का आदेश दिया

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़ित महिला को न्याय मिल सके.

