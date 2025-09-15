'बिहार की तुलना बीड़ी से करते हैं, इन्हें बिहार से नफरत...', पूर्णिया से PM मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

बिहार में विधानसभा चुनाव के मतदान के तारीखों अब तक ऐलान तक नहीं हुआ है. लेकिन हिंदी हार्टलैंड के प्रमुख राज्यों में से एक बिहार में बीड़ी को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है. सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया के दौर पर रहे. यहां विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं में रेल, एयरपोर्ट, बिजली और पानी से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं. इस अवसर पर 40,000 से अधिक लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर भी मिला.

शीशाबाड़ी एसएसबी ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि विपक्ष बिहार की तुलना बीड़ी से करते हैं, इन्हें बिहार से नफ़रत है. RJD की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है. इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है.



पीएम मोदी ने विपक्ष की आलोचनाओं को बिहार और उसके लोगों के लिए अपमानजनक करार दिया. उन्होंने जनता से अपील की कि वे विकास के एजेंडा को समझें और अपने वोट के माध्यम से सही निर्णय लें.

शीशाबाड़ी एसएसबी ग्राउंड में PM मोदी और बिहार के राजनेता मंच पर एक साथ (Photo: X@/BJP4India)

ग्रामीण विकास और पक्के घर

प्रधानमंत्री ने बताया कि 40,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिले हैं. यह पहल धनतेरस और दिवाली से पहले ग्रामीण परिवारों के जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है.

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार पिछले 11 साल में 4 करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों को दे चुकी है. अब 3 करोड़ नए घर बनाने का काम जारी है. गरीबों की सेवा हमारी प्राथमिकता है.”

इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी

प्रधानमंत्री ने पूर्णिमा एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण किया. यह टर्मिनल रिकॉर्ड पांच महीने से भी कम समय में तैयार हुआ है. पहली कमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया गया.

साथ ही, बंदरगाह और रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया, जिससे पूर्णिमा और सीमांचल की कनेक्टिविटी बड़े व्यापारिक केंद्रों और शहरों से बेहतर होगी.

बिजली और सिंचाई परियोजनाएं

प्रधानमंत्री ने भागलपुर में 2400 मेगावॉट थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया और कोसीमेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट के पहले चरण का शिलान्यास भी किया. इससे लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी.

किसानों और मखाना उत्पादन का समर्थन

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने मखाना उत्पादन की उपेक्षा की. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस योजना के तहत किसानों को उच्च कीमत और टेक्नोलॉजी आधारित समर्थन मिलेगा.

विपक्षी सरकारों के प्रति कटाक्ष

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और आरजेडी सरकारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने पिछली दशकों में बिहार के विकास को रोकने और गरीबों का शोषण करने का काम किया. उन्होंने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार बिहार को विकास की नई ऊँचाइयों तक ले जा रही है.

