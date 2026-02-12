scorecardresearch
 
'उर्दू में क्यों पढ़ाई किताब... गोली मार दूंगा', पटना में मशहूर टीचर गुरु रहमान को जान से मारने की धमकी

पटना के शिक्षक गुरु रहमान को उनके कोचिंग सेंटर में घुसकर एक युवक ने जान से मारने और गोली मारने की धमकी दी. युवक ने 2013 में प्राचीन भारत की किताब उर्दू में पढ़ाने को लेकर सवाल उठाया और कोचिंग बंद करने की धमकी दी. छात्रों ने बीच-बचाव कर उसे बाहर निकाला.

रहमान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. (File Photo: ITG)
पटना के मशहूर शिक्षक गुरु रहमान को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. बुधवार देर शाम एक युवक उनके कोचिंग सेंटर में घुस आया और उन्हें गोली मारने की धमकी दी. घटना के बाद रहमान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

रहमान के मुताबिक, वह कोचिंग में छात्रों को पढ़ा रहे थे, तभी एक युवक लाल गमछा रखे हुए अंदर आया और पूछा, 'आपने मुझे 2013 में प्राचीन भारत की किताब उर्दू में क्यों पढ़ाई?' रहमान ने बताया कि पहले उन्हें लगा कि युवक मानसिक रूप से अस्थिर है, लेकिन वह बार-बार अपना हाथ कमर के पास ले जा रहा था, जिससे ऐसा लगा कि उसके पास हथियार हो सकता है.

'कोचिंग बंद कर दो नहीं तो गोली मार दूंगा'

रहमान के अनुसार युवक ने उन्हें गालियां दीं और कहा कि कोचिंग बंद कर दो, नहीं तो गोली मार दूंगा. उसने यह भी धमकी दी कि अगर अभी नहीं तो 10 दिनों के भीतर जान से मार देगा. शोर सुनकर छात्र मौके पर पहुंचे और किसी तरह समझा-बुझाकर युवक को बाहर ले गए.

पटना के सीनियर एसपी से की शिकायत

रहमान ने बताया कि उन्होंने मामले की शिकायत पटना के सीनियर एसपी से की है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. रहमान ने कहा कि उन्हें सुरक्षा को लेकर डर है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए. 

उन्होंने कहा कि वह युवक को पहचानते नहीं हैं और यह भी नहीं जानते कि वह किसके कहने पर धमकी देने आया था. उन्होंने पुलिस से मांग की है कि आरोपी को पकड़कर पूछताछ की जाए और पूरे मामले का खुलासा किया जाए.

