पटना में कोचिंग की छत से गिरकर छात्रा की मौत, परिजनों ने किया हत्या का दावा

बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ स्थित कोचिंग की छत से गिरकर संदिग्ध परिस्थिति में 12वीं के छात्रा की मौत का मामला सामने आया है. मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें छात्रा छत से गिरती नजर आ रही है. सबूतों को जुटाने में जुटी FSL सहित डॉग स्क्वायड की टीम लगातार एक्टिव है. जांच के लिए फुलवारी शरीफ SDPO-1 के नेतृत्व में टीम गठित की गई है.

मामला पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र अंतर्गत एम्स गोलंबर के पास एक कोचिंग सेंटर का है. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दो लड़के सीढ़ी पर जाते दिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद छात्रा छत से नीचे गिरती है. तीन-चार की संख्या में छत के सीढ़ी से उतरे छात्र दिख रहे हैं. मामले के बाद आनन-फानन मे घायल अवस्था में छात्रा को तत्काल पटना एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतका के भाई प्रियांशु ने बताया, "कोचिंग से मेरे पास कॉल आया था कि आपकी बहन चक्कर खाकर गिर गई है और पटना एम्स में भर्ती है. इसके बाद हम लोग पटना एम्स पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया. इसके बाद हम लोगों ने दाह संस्कार करने की तैयारी करने लगे थे. इसी बीच बहन के शरीर पर चोट का निशान देखकर हम लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी. मेरी बहन की हत्या की गई है."

'मेरी बच्ची की हत्या...'

परिजनों ने घटना को हत्या करार देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. मृतका के भाई का कहना है कि दो लड़के उनकी बहन को कोचिंग के तीसरे तल्ले पर ले गए और वहां से नीचे फेंक दिया. परिजनों का दावा है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है. उन्होंने बताया कि छात्रा के गिरते ही वे दोनों युवक नीचे दौड़ते हुए आए.

इसके अलावा, छात्रा के पिता सतेंद्र राय ने बताया कि मेरी बच्ची सुबह 8:00 बजे ऑटो से कोचिंग पढ़ने आई थी. पीछे से तीन लड़के छत पर गए और जबरदस्ती मेरी बच्ची को तीन मंजिला पर ले जाकर मार दिया और छत से गिरा दिया. मेरी बच्ची के गला, कमर और हाथ में चोट के निशान हैं. उसकी हत्या की गई है.

परिवार के द्वारा हत्या के आरोप के बाद मामला और गंभीर हो गया है. फुलवारी शरीफ एसडीपीओ 1 सुशील कुमार ने बताया कि फुलवारी एम्स गोलंबर से आगे नवनिर्मित अपार्टमेंट है, जिसमें एक रूम में कोचिंग चलती है. सुबह करीब 8 से 9 बजे के आसपास इंटर की छात्रा आती हैं और भी छात्र-छात्राएं कोचिंग आते हैं. करीब 10 से 15 मिनट के बाद वीडियो फुटेज में देखा जा रहा है कि छत से गिरते हुए वीडियो देखा गया है. घटनास्थल को सुरक्षित किया गया है, जांच टीम को बुलाया गया है.

सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस को जैसे ही जानकारी हुई डेड बॉडी को कब्जे में लेकर एम्स पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. जांच की जा रही है. तीन लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है. सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है. इसके साथ ही, कोचिंग के संचालक और मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है.

सम्राट चौधरी पर सवाल...

मामले पर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कहा, "लड़की को छत से फेक दिया गया. आरोपियों पर कारवाई होनी चाहिए. पुलिस कुछ नहीं कर रही है. हर रोज हत्या, अपहरण और रेप हो रहा है. सम्राट चौधरी बोले थे एक अगर अपराध नहीं रुकेगा तो एक दिन में इस्तीफा दे देंगे. कहां दे रहे हैं.

