scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पटना में कोचिंग की छत से गिरकर छात्रा की मौत, परिजनों ने किया हत्या का दावा

पटना के फुलवारी शरीफ स्थित कोचिंग सेंटर की छत से गिरकर 12वीं की छात्रा की मौत हो गई. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है.

Advertisement
X
छात्रा की मौत पर राबड़ी देवी ने डिप्टी सीएम पर उठाया सवाल (Representative Image/File)
छात्रा की मौत पर राबड़ी देवी ने डिप्टी सीएम पर उठाया सवाल (Representative Image/File)

बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ स्थित कोचिंग की छत से गिरकर संदिग्ध परिस्थिति में 12वीं के छात्रा की मौत का मामला सामने आया है. मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें छात्रा छत से गिरती नजर आ रही है. सबूतों को जुटाने में जुटी FSL सहित डॉग स्क्वायड की टीम लगातार एक्टिव है. जांच के लिए फुलवारी शरीफ SDPO-1 के नेतृत्व में टीम गठित की गई है.

मामला पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र अंतर्गत एम्स गोलंबर के पास एक कोचिंग सेंटर का है. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दो लड़के सीढ़ी पर जाते दिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद छात्रा छत से नीचे गिरती है. तीन-चार की संख्या में छत के सीढ़ी से उतरे छात्र दिख रहे हैं. मामले के बाद आनन-फानन मे घायल अवस्था में छात्रा को तत्काल पटना एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतका के भाई प्रियांशु ने बताया, "कोचिंग से मेरे पास कॉल आया था कि आपकी बहन चक्कर खाकर गिर गई है और पटना एम्स में भर्ती है. इसके बाद हम लोग पटना एम्स पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया. इसके बाद हम लोगों ने दाह संस्कार करने की तैयारी करने लगे थे. इसी बीच बहन के शरीर पर चोट का निशान देखकर हम लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी. मेरी बहन की हत्या की गई है."

Advertisement

'मेरी बच्ची की हत्या...'

परिजनों ने घटना को हत्या करार देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. मृतका के भाई का कहना है कि दो लड़के उनकी बहन को कोचिंग के तीसरे तल्ले पर ले गए और वहां से नीचे फेंक दिया. परिजनों का दावा है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है. उन्होंने बताया कि छात्रा के गिरते ही वे दोनों युवक नीचे दौड़ते हुए आए.

इसके अलावा, छात्रा के पिता सतेंद्र राय ने बताया कि मेरी बच्ची सुबह 8:00 बजे ऑटो से कोचिंग पढ़ने आई थी. पीछे से तीन लड़के छत पर गए और जबरदस्ती मेरी बच्ची को तीन मंजिला पर ले जाकर मार दिया और छत से गिरा दिया. मेरी बच्ची के गला, कमर और हाथ में चोट के निशान हैं. उसकी हत्या की गई है.

यह भी पढ़ें: पटना में सरेआम मर्डर, CCTV में कैद वारदात

परिवार के द्वारा हत्या के आरोप के बाद मामला और गंभीर हो गया है. फुलवारी शरीफ एसडीपीओ 1 सुशील कुमार ने बताया कि फुलवारी एम्स गोलंबर से आगे नवनिर्मित अपार्टमेंट है, जिसमें एक रूम में कोचिंग चलती है. सुबह करीब 8 से 9 बजे के आसपास इंटर की छात्रा आती हैं और भी छात्र-छात्राएं कोचिंग आते हैं. करीब 10 से 15 मिनट के बाद वीडियो फुटेज में देखा जा रहा है कि छत से गिरते हुए वीडियो देखा गया है. घटनास्थल को सुरक्षित किया गया है, जांच टीम को बुलाया गया है.

Advertisement

सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस को जैसे ही जानकारी हुई डेड बॉडी को कब्जे में लेकर एम्स पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. जांच की जा रही है. तीन लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है. सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है. इसके साथ ही, कोचिंग के संचालक और मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है.

यह भी पढ़ें: पटना में दिनदहाड़े अधेड़ की चाकू से हत्या, सरेरा‍ह हुई वारदात CCTV में कैद

सम्राट चौधरी पर सवाल...

मामले पर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कहा, "लड़की को छत से फेक दिया गया. आरोपियों पर कारवाई होनी चाहिए. पुलिस कुछ नहीं कर रही है. हर रोज हत्या, अपहरण और रेप हो रहा है. सम्राट चौधरी बोले थे एक अगर अपराध नहीं रुकेगा तो एक दिन में इस्तीफा दे देंगे. कहां दे रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    बांग्लादेश चुनाव परिणाम
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement