पटना एयरपोर्ट सिक्योरिटी होल्ड में गिरी महिला, मौके पर हो गई मौत

पटना एयरपोर्ट पर रविवार शाम एक दुखद घटना घटी. मुंबई जाने वाली एक महिला यात्री सिक्योरिटी होल्ड एरिया में अचानक गिर पड़ी. एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

मुंबई के लिए फ्लाइट लेने पटना एयरपोर्ट आई थी महिला यात्री (Representative Image: Pexels)
बिहार की राजधानी पटना के जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार शाम करीब 4:40 बजे मुंबई जा रही एक महिला यात्री की अचानक गिरकर मौत हो गई. स्पाइसजेट की फ्लाइट लेने के लिए सिक्योरिटी जांच के बाद सिक्योरिटी होल्ड एरिया में मौजूद महिला अचानक अचेत होकर गिर पड़ी. वहां मौजूद डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें प्राथमिक उपचार और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) दिया. 

जानकारी मिलने के 10 मिनट के अंदर एयरपोर्ट फायर सर्विस की एंबुलेंस मौके पर पहुंची और उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया. 

हालांकि, अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. फिलहाल महिला की पहचान उजागर नहीं की गई है.

एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल

शाम के वक्त जब महिला सिक्योरिटी होल्ड में गिरी, तो वहां मौजूद अन्य यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. अधिकारियों ने तुरंत पास के डॉक्टर को बुलाया, जिससे मरीज को तत्काल राहत दी जा सके. हवाई अड्डा अग्निशमन सेवा को भी तुरंत अलर्ट पर रखा गया था.

यह भी पढ़ें: पटना एयरपोर्ट के पास दो फर्जी ‘CBI अधिकारी’ गिरफ्तार, आईडी-लोगो भी बरामद

एंबुलेंस के जरिए महिला को बिना देरी किए पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. फायर क्रू के सदस्यों ने बाद में बताया कि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. एयरपोर्ट अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है, लेकिन अभी मौत के सटीक कारणों और महिला की व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं किया गया है. 

