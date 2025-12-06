पटना एयरपोर्ट के पास दो फर्जी ‘CBI अधिकारी’ गिरफ्तार, आईडी-लोगो भी बरामद

बिहार की राजधानी पटना से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दो युवकों को खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर घूमने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट के नजदीक की गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों से फर्जी दस्तावेज और एक मोटरसाइकिल जब्त की है, जिस पर CBI का लोगो लगा हुआ था.

फर्जी सीबीआई अधिकारी गिरफ्तार

सचिवालय-1 की सब-डिविजनल पुलिस अधिकारी (SDPO) अनु कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पटना पुलिस को इन दोनों संदिग्धों की गतिविधि की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें हिरासत में लिया. जांच के दौरान उनके पास से CBI के नाम पर बनाए गए फर्जी पहचान पत्र मिले.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हिमांशु कुमार और सत्यानंद कुमार के रूप में की गई है. हिमांशु पटना जिले के बिहटा क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि सत्यानंद शाहपुर इलाके का निवासी है. पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर इधर-उधर घूम रहे थे और वाहन पर CBI लोगो लगाकर लोगों को गुमराह कर रहे थे.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

कब और कैसे फर्जी पहचान पत्र तैयार किए गए, और ऐसे दस्तावेजों का क्या उपयोग किया जा रहा था इन सभी एंगल की गहन जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या इन दोनों ने अब तक किसी से वसूली या धोखाधड़ी करने की कोशिश तो नहीं की थी.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती पूछताछ में दोनों ने कुछ जानकारी दी है, जिसके आधार पर आगे छानबीन जारी है. बरामद किए गए पहचान पत्र और बाइक की फॉरेंसिक और वैरिफिकेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.



