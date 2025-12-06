scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पटना एयरपोर्ट के पास दो फर्जी ‘CBI अधिकारी’ गिरफ्तार, आईडी-लोगो भी बरामद

पटना में पुलिस ने एयरपोर्ट के पास दो युवकों को फर्जी CBI अधिकारी बनकर घूमने के आरोप में गिरफ्तार किया है. दोनों के पास से फर्जी सीबीआई पहचान पत्र और सीबीआई लोगो लगा मोटरसाइकिल बरामद की गई है. गिरफ्तार आरोपी पटना जिले के बिहटा और शाहपुर क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं. पुलिस दोनों से पूछताछ करते हुए इस बात की जांच में जुटी है कि वो एयरपोर्ट पर किस मकसद से आए थे.

Advertisement
X

बिहार की राजधानी पटना से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दो युवकों को खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर घूमने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट के नजदीक की गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों से फर्जी दस्तावेज और एक मोटरसाइकिल जब्त की है, जिस पर CBI का लोगो लगा हुआ था.

फर्जी सीबीआई अधिकारी गिरफ्तार

सचिवालय-1 की सब-डिविजनल पुलिस अधिकारी (SDPO) अनु कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पटना पुलिस को इन दोनों संदिग्धों की गतिविधि की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें हिरासत में लिया. जांच के दौरान उनके पास से CBI के नाम पर बनाए गए फर्जी पहचान पत्र मिले.

सम्बंधित ख़बरें

Nitish Kumar
CM नीतीश ने बनाया रिकॉर्ड, लंदन की World Book of Records में आया नाम 
जेडीयू में नई एंट्री के संकेत!(File Photo: ITG)
राजनीति में आने वाले हैं CM नीतीश के बेटे! JDU के सीनियर नेता का बड़ा इशारा 
बिहार पुलिस ने बनाया स्पेशल दस्ता. (Photo: Representational)
बिहार में रोमियो से निपटेगी अभया ब्रिगेड... महिला सुरक्षा के लिए पुलिस ने बनाया स्पेशल दस्ता 
वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी बधाई. (File Photo: ITG)
नीतीश कुमार का ऐतिहासिक रिकॉर्ड... वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दिया विशेष सम्मान 
दिल्ली एयरपोर्ट पर आज रात तक के लिए इंडिगो की सभी डिपार्चर फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं.
'परिवार के साथ एयरपोर्ट पर पूरी रात...', Indigo संकट से यात्रियों को कैसी-कैसी परेशानियां झेलनी पड़ रही? 

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हिमांशु कुमार और सत्यानंद कुमार के रूप में की गई है. हिमांशु पटना जिले के बिहटा क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि सत्यानंद शाहपुर इलाके का निवासी है. पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर इधर-उधर घूम रहे थे और वाहन पर CBI लोगो लगाकर लोगों को गुमराह कर रहे थे.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

कब और कैसे फर्जी पहचान पत्र तैयार किए गए, और ऐसे दस्तावेजों का क्या उपयोग किया जा रहा था इन सभी एंगल की गहन जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या इन दोनों ने अब तक किसी से वसूली या धोखाधड़ी करने की कोशिश तो नहीं की थी.

Advertisement

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती पूछताछ में दोनों ने कुछ जानकारी दी है, जिसके आधार पर आगे छानबीन जारी है. बरामद किए गए पहचान पत्र और बाइक की फॉरेंसिक और वैरिफिकेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement