'अब मुझे छोड़कर नहीं जाएगी...' पति और बच्चों से अलग हुई महिला से शादी के बाद बोला प्रेमी

बिहार के वैशाली की यह कहानी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है. रिश्तों की उलझन, सोशल मीडिया पर शुरू हुई लव स्टोरी, परिवार का टूटना और फिर एक ऐसा मोड़, जिसने सभी को चौंका दिया. तीन बच्चों की मां, पति का साथ, एक घर-परिवार... सब कुछ पीछे छूट गया, और आखिरकार महिला ने प्रेमी के साथ कोर्ट में शादी कर नई जिंदगी की शुरुआत कर दी.

इस कहानी के मुख्य किरदार हैं रानी कुमारी, रानी के पहले पति कुंदन कुमार और दूसरे पति बने गोबिंद कुमार... गोविंद रिश्ते में रानी का फुफेरे भाई है. कहानी की शुरुआत होती है साल 2011 से. जंदाहा की रहने वाली रानी कुमारी की शादी अहिरपुर के रहने वाले कुंदन कुमार से कोर्ट मैरिज के जरिए हुई. कुंदन घर पर ग्राहक सेवा केंद्र (CSP) चलाते हैं. शादी के बाद सब कुछ सामान्य रहा. वक्त बीतता गया और रानी तीन बच्चों की मां बनी. लेकिन इसी दौरान जिंदगी में इंस्टाग्राम ने एंट्री ले ली.

करीब पांच साल पहले रानी की बातचीत सोशल मीडिया के जरिए अपने फुफेरे भाई गोबिंद कुमार से शुरू हुई. पहले हालचाल, फिर लंबी चैट और धीरे-धीरे यह बातचीत प्यार में बदल गई. फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बातों का सिलसिला बढ़ता गया और प्रेम संबंध बन गए.

महिला का पति कोर्ट में पहुंचकर बन गया शादी का गवाह. (Photo: Screengrab)

इस रिश्ते का असर जल्द ही घर पर दिखने लगा. रानी कई बार पति और बच्चों को छोड़कर चली गई. कभी अचानक घर से निकल जाना, कभी जम्मू पहुंच जाना... जहां कुंदन काम के सिलसिले में रहते थे. कुंदन हर बार पत्नी को समझाकर, बच्चों का वास्ता देकर वापस ले आते.

डेढ़ महीने पहले भी कुंदन रानी को जम्मू से वापस घर लाए. लेकिन इस बार रानी का मन साफ था. वह अब कुंदन के साथ नहीं रहना चाहती थी. फिर वह दिन भी आया, जब रानी ने पति और बच्चों से अलग होने का फैसला कर लिया.

चौंकाने वाला मोड़ तब आया, जब कुंदन कुमार ने विरोध करने की बजाय रानी के फैसले में साथ दिया. कुंदन ने साफ कह दिया कि अगर वह उसके साथ खुश नहीं है, तो वह जबरदस्ती नहीं रोकेगा. कुंदन ने रानी और गोबिंद की कोर्ट में शादी करा दी, खुद गवाह भी बने और रानी को विदा कर दिया. कोर्ट परिसर में मौजूद लोग यह देखकर हैरान थे. एक पति, जो अपनी पत्नी की दूसरी शादी में गवाह बन रहा था.

कोर्ट में प्रेमिका से शादी के बाद प्रेमी ने क्या कहा?

शादी के बाद रानी के प्रेमी और अब दूसरे पति गोबिंद कुमार ने अपनी बात कही. गोविंद ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, अब वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी. हमने बहुत कुछ सहा है, अब साथ रहेंगे.

गोबिंद ने कहा कि कुछ दिन पहले ही रानी से फोन पर संपर्क हुआ था और दोनों ने जिंदगी साथ बिताने का फैसला कर लिया था. यह रिश्ता सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं, बल्कि दिल से जुड़ा हुआ है.

वहीं रानी का कहना है कि वह पहले पति के साथ खुश नहीं थी. रानी ने साफ कहा कि कुंदन के साथ रहने में तकलीफ होती थी. वह गोबिंद से शादी करना चाहती थी. रानी ने यह भी स्पष्ट किया कि तीनों बच्चे कुंदन के साथ ही रहेंगे.

उधर, कुंदन कुमार ने कहा कि रानी को अपने भाई से ही प्यार हो गया था. वह साफ कह चुकी थी कि मेरे साथ नहीं रहेगी. बच्चों का भविष्य मेरे पास सुरक्षित है, इसलिए मैंने रानी को आजाद कर दिया.

रिपोर्ट: विकास कुमार