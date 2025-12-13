सऊदी अरब में लव मैरिज, नेपाल के रास्ते एंट्री… सीमा-सचिन जैसी है बांग्लादेश की रीना और अमरोहा के राशिद की कहानी

नोएडा के सचिन और सीमा हैदर जैसा ही मामला अब अमरोहा में सामने आया है. यहां बांग्लादेशी महिला एक युवक के साथ रह रही थी. पुलिस को भनक लगी तो मामले की जांच की, जिसमें पता चला कि महिला और युवक ने सऊदी अरब में शादी लव मैरिज की थी. इसके बाद नेपाल के रास्ते महिला ने अवैध तरीके से भारत में एंट्री ली और अमरोहा आकर युवक के साथ रहने लगी. बांग्लादेश की रीना बेगम को अमरोहा पुलिस ने कस्टडी में लिया है. अमरोहा के राशिद अली को भी पुलिस ने पकड़ा है.

दरअसल, अमरोहा के थाना मंडी धनौरा क्षेत्र में रहने वाले राशिद अली के घर में एक बांग्लादेशी महिला के रहने की सूचना पुलिस को मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जांच के बाद राशिद के घर पहुंची. वहां बुर्का पहने महिला से पूछताछ की गई तो उसका नाम रीना बेगम सामने आया. दस्तावेजों की जांच में पता चला कि रीना बांग्लादेश की नागरिक है. उसके पास बांग्लादेश का पासपोर्ट भी है, लेकिन भारत में रहने या एंट्री से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं थे.

पूछताछ में रीना बेगम ने पुलिस को जो कहानी बताई, उसने पूरे मामले को और पेचीदा बना दिया. रीना के मुताबिक, उसकी मुलाकात अमरोहा के रहने वाले राशिद अली से करीब छह साल पहले सऊदी अरब में हुई थी. दोनों वहां एक अस्पताल में नौकरी करते थे. पहले दोस्ती हुई, फिर धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया और दोनों ने सऊदी अरब में ही शादी कर ली. शादी के बाद दोनों कुछ समय तक वहीं साथ रहे.

पुलिस के अनुसार, इस साल मार्च 2025 में रीना बांग्लादेश वापस लौटी थी. कुछ समय बाद राशिद भी बांग्लादेश पहुंचा. इसके बाद दोनों ने 30 दिन के टूरिस्ट वीजा पर नेपाल जाने की योजना बनाई. नेपाल पहुंचने के बाद रीना और राशिद ने भारत में अवैध रूप से एंट्री की.

पुलिस का कहना है कि 9 अक्टूबर को दोनों महेंद्र नगर के रास्ते बनबसा बॉर्डर से बिना किसी वैध वीजा या आधिकारिक अनुमति के भारत में दाखिल हुए और सीधे अमरोहा के मंडी धनौरा इलाके में आकर रहने लगे.

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ, जब रीना बेगम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इस वीडियो में रीना ने बाय-बाय बांग्लादेश या अलविदा बांग्लादेश लिखकर पोस्ट किया था. इसी के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद महिला की पहचान और उसके अवैध रूप से भारत में रहने की जानकारी सामने आई.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि रीना बेगम अमरोहा में फर्जी पहचान पत्र बनवाकर रह रही थी. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि फर्जी दस्तावेज किसने और कैसे तैयार किए. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि इसमें किसी गैंग या एजेंट की भूमिका तो नहीं है.

सीओ धनोरा सर्किल अंजली कटारिया ने कहा कि 11 दिसंबर को सूचना मिलने के बाद जांच की गई और पुष्टि हुई कि महिला बांग्लादेश की नागरिक है. उन्होंने कहा कि रीना बेगम और राशिद अली दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. दोनों पुलिस हिरासत में हैं

इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. बड़ा सवाल यह है कि क्या रीना बेगम को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा या फिर सीमा हैदर की तरह उसे भारत में रहने की अनुमति मिल सकती है. स्थानीय स्तर पर यह मामला सीमा हैदर और सचिन की कहानी से जोड़ा जा रहा है, जहां सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई थी. फिलहाल अमरोहा पुलिस रीना बेगम और राशिद अली से पूछताछ कर रही है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि इस अवैध एंट्री के पीछे कहानी क्या है.

