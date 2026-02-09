scorecardresearch
 
'डिमेंशिया और अल्जाइमर का असर जब बढ़ता है तो...', तेजस्वी ने नीतीश पर किया तीखा हमला

बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लड़की कहकर संबोधित करने पर विवाद बढ़ गया है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री की सेहत पर सवाल उठाए. रोहिणी आचार्य ने इसे संसदीय मर्यादा का उल्लंघन बताया. विपक्ष लगातार हमलावर है.

तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया (Photo: ITG)
बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लड़की कहकर संबोधित करने के बाद राजनीतिक विवाद गहरा गया है. सदन में दिए गए इस बयान को लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे महिलाओं का अपमान बताया है.

इस टिप्पणी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री पर पलटवार किया. तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में नीतीश कुमार की सेहत को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब डिमेंशिया और अल्जाइमर का दुष्प्रभाव बढ़ता है तो शख्स मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में चला जाता है, जहां आप सिर्फ सहानुभूतिपूर्वक रोगी के मानसिक स्वास्थ्य लाभ की कामना कर सकते हैं.

तेजस्वी यादव का पलटवार, मुख्यमंत्री की सेहत पर उठाए सवाल

तेजस्वी यादव ने आगे सवाल उठाया कि प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री को लड़की कहने और महिलाओं के प्रति संकीर्ण, नकारात्मक और दोषपूर्ण सोच का बार-बार प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री को क्या कहा जाए.

तेजस्वी ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि मुख्यमंत्री की इसी मानसिकता के कारण प्रतिदिन बिहार में सैकड़ों बच्चियों, छात्राओं और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को प्रोत्साहन मिलता है. मुख्यमंत्री के बयान पर राबड़ी देवी की बेटी और राजद नेता रोहिणी आचार्य ने भी नाराजगी जताई. साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को संसदीय भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए.

विधान परिषद में राबड़ी देवी को ‘लड़की’ कहने पर विवाद तेज

रोहिणी आचार्य ने इसे सदन की गरिमा के खिलाफ बताया और कहा कि ऐसी टिप्पणियां लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं हो सकतीं. राजद सहित विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री की टिप्पणी को अमर्यादित, असंसदीय और अपमानजनक करार दिया है. विपक्ष का कहना है कि महिलाओं के संदर्भ में इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे शख्स के लिए उचित नहीं है.

राजद और विपक्ष ने टिप्पणी को महिलाओं का अपमान बताया

सदन में यह मुद्दा सामने आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई. विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री पर हमलावर है और इस बयान को लेकर तीखी बयानबाजी जारी है. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस विवाद पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और आने वाले दिनों में यह मुद्दा बिहार की राजनीति में कितना बड़ा रूप लेता है. फिलहाल यह विवाद राज्य की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

