scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अब मान जाइए और राजनीति में आइए', नीतीश के सामने निशांत को इस मंत्री ने दे दिया ऑफर

पटना में जेडीयू के सरस्वती पूजा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और विधिवत पूजा की. उनसे पहले उनके बेटे निशांत कुमार पूजा पंडाल में मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान ललन सिंह ने निशांत के पीठ पर हाथ फेरते हुए राजनीति में आने का इशारा किया, लेकिन निशांत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. उन्होंने कहा कि वह केवल मां सरस्वती का आशीर्वाद लेने आए हैं.

Advertisement
X
सरस्वती पूजा कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश (Photo: Screengrab)
सरस्वती पूजा कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश (Photo: Screengrab)

पटना में सरस्वती पूजा के मौके पर राजनीति का एक अलग रंग देखने को मिला. सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) द्वारा आयोजित सरस्वती पूजा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे तो माहौल उत्सवी हो गया, लेकिन उससे पहले उनके बेटे निशांत कुमार की मौजूदगी ने सियासी चर्चाओं को एक बार फिर हवा दे दी. कार्यक्रम के दौरान ललन सिंह का इशारा और निशांत की खामोशी अब चर्चा का विषय बन गई है.

इस दौरान खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले उनके बेटे निशांत कुमार पूजा स्थल पर मौजूद थे. जैसे ही मुख्यमंत्री पूजा पंडाल पहुंचे उन्होंने बेटे से पूछा, कब आए हो जी यहां. इसके जवाब में निशांत ने कहा- हो गया आधा घंटा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधि-विधान से मां सरस्वती की पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. 

'सरस्वती पूजा पर बेटे से मिले नीतीश कुमार'

सम्बंधित ख़बरें

bihar incomplete projects
Exclusive: नीतीश सरकार में 'सड़क क्रांति' के दावों की हकीकत... करोड़ों स्वाहा पर अधूरे पड़े प्रोजेक्ट
Works planned in Sivan district under Saat Nischay three between 2025 and 2030
बिहार के सीएम नीतीश कुमार का वायरल वीडियो
women walked out during nitish kumar's speech in siwan
बीच कार्यक्रम में उठकर जानें लगीं महिलाएं तो क्या बोले CM नीतीश? सुनिए
pm narendra modi and wb cm mamata banerjee
मोदी और बीजेपी के लिए बंगाल का ‘जंगलराज’ बिहार के मुकाबले कितना मुश्किल?
Nitish Kumar
Holi पर घर लौटने के लिए Nitish सरकार चलाएगी 200 बसें

पूजा के दौरान जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे. इस कार्यक्रम में राजनीतिक के साथ-साथ पारिवारिक क्षण भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे. कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा दृश्य भी देखने को मिला, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को फिर से हवा दे दी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत सक्रिया राजनीति में कब एंट्री लेंगे. 

Advertisement

दरअसल जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार के पीठ पर हाथ फेरते हुए उनसे राजनीति में आने का इशारा किया. उन्होंने कहा कि अब मान जाइए और राजनीति में आ जाइए. हालांकि, इस पर निशांत कुमार ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया. वह मुस्कुराते हुए शांत रहे और किसी भी तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए.

केंद्रीय मंत्री ने निशांत को दिया राजनीति में आने का ऑफर

बाद में जब निशांत कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वह सरस्वती माता का आशीर्वाद लेने आए हैं. उन्होंने कहा, 'पिता जी भी आशीर्वाद लेने आए हैं और मैं भी मां सरस्वती का आशीर्वाद लेने आया हूं.' उनके इस संक्षिप्त बयान ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो खुद को राजनीतिक चर्चाओं से दूर रखना चाहते हैं.

निशांत कुमार की मौजूदगी और ललन सिंह की टिप्पणी के बाद कार्यक्रम में मौजूद कई कार्यकर्ता उनके आसपास नजर आए. राजनीतिक हलकों में लंबे समय से यह चर्चा होती रही है कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगे या नहीं. सरस्वती पूजा का यह कार्यक्रम भले ही धार्मिक आयोजन था, लेकिन इसमें राजनीतिक संदेश, संकेत और चर्चाएं भी साथ-साथ चलती रहीं.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    दिल्ली मौसम लाइव
    बॉर्डर 2 रिलीज
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement