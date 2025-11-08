scorecardresearch
 

Feedback

एकनाथ शिंदे से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक... बिहार चुनाव में NDA की एकजुटता का प्रदर्शन

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने एकजुटता का मजबूत संदेश दिया है. गठबंधन की पांचों पार्टियां मिलकर चुनाव मैदान में हैं और देशभर से सहयोगी दल बिहार पहुंच रहे हैं. महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे, यूपी से अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी के बाद अब आंध्र प्रदेश से टीडीपी नेता नारा लोकेश भी एनडीए प्रचार में शामिल होंगे.

Advertisement
X
जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी. (File Photo)
जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी. (File Photo)

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपनी एकजुटता और संगठनात्मक मजबूती का बड़ा प्रदर्शन किया है. गठबंधन की पांचों पार्टियां मिलकर मैदान में उतर चुकी हैं और खुद को 'पांडवों' के रूप में पेश करते हुए विपक्षी गठबंधन पर बढ़त बनाने में जुटी हैं.

सीट बंटवारे से लेकर प्रचार अभियान और संगठनात्मक समन्वय तक, एनडीए में इस बार असाधारण तालमेल देखने को मिल रहा है. भाजपा, जदयू, हम (सेक्युलर), एलजेपी (रामविलास) और रालोसपा - सभी घटक दल एकजुट होकर प्रचार में जुटे हैं और हर स्तर पर सामंजस्य का प्रदर्शन कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'नहीं चाहिए कट्टा सरकार', बिहार में पीएम मोदी का महागठबंधन पर हमला, देखें बड़ी खबरें

सम्बंधित ख़बरें

PM Modis slogan - We dont want a government of weapons
'नहीं चाहिए कट्टा सरकार', बिहार में पीएम मोदी का महागठबंधन पर हमला, देखें बड़ी खबरें  
Prime Minister Narendra Modi
'बिहार ने जंगलराज गैंग को 65 वोल्ट का झटका दिया...', PM मोदी का जोरदार हमला 
Amit Shah: We will detect, delete, and deport infiltrators.
'घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे', बिहार में बोले अमित शाह 
अमित शाह ने कहा कि घुसपैठिए युवाओं की नौकरियां और गरीबों का राशन छीन रहे हैं (Photo: PTI)
'राहुल बाबा और लालू का बेटा...', पूर्णिया की रैली में अमित शाह का महागठबंधन पर हमला 
nitish kumar narendra modi whisper
बिहार चुनाव में बीजेपी का दलित वोटों पर फोकस, UP बॉर्डर से सटी सीटों के लिए बनाई खास रणनीति 

लेकिन यह एकता संदेश केवल बिहार तक सीमित नहीं है. एनडीए अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाने की रणनीति पर काम कर रहा है. इसी मकसद से भाजपा ने बिहार प्रचार में उन सहयोगी दलों को भी जोड़ा है जिनकी राज्य में सीधी संगठनात्मक मौजूदगी नहीं है.

एकनाथ शिंदे, अनुप्रिया पटेल ने की सभाएं

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना (शिंदे गुट) के प्रमुख एकनाथ शिंदे पहले ही बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर चुके हैं. उत्तर प्रदेश से केंद्रीय मंत्री और अपना दल (सोनेलाल) की प्रमुख अनुप्रिया पटेल तथा राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के नेता जयंत चौधरी ने भी जनसभाओं में हिस्सा लिया है.

Advertisement

आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू भी लेंगे हिस्सा

अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के महासचिव नारा लोकेश भी बिहार पहुंचने वाले हैं. वे एनडीए के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और गठबंधन के पक्ष में प्रचार अभियान को गति देंगे.

यह भी पढ़ें: 'बिहार ने जंगलराज गैंग को 65 वोल्ट का झटका दिया...', सीतामढ़ी-बेतिया में PM मोदी का जोरदार हमला

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एनडीए की यह मुहिम बिहार के साथ-साथ पूरे देश में गठबंधन की ताकत दिखाने की कोशिश है. संदेश साफ है - एनडीए सिर्फ एक चुनावी गठबंधन नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में खुद को पेश कर रहा है, जिसमें सभी सहयोगी दल एक-दूसरे के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement