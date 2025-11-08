'बिहार ने जंगलराज गैंग को 65 वोल्ट का झटका दिया...', सीतामढ़ी-बेतिया में PM मोदी का जोरदार हमला

बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बेतिया और सीतामढ़ी में जोरदार चुनावी सभाएं कीं. बेतिया की जनसभा में मोदी ने कहा कि यह उनकी इस चुनाव की आखिरी सभा है और अब वे NDA के शपथग्रहण समारोह में वापस आएंगे. पीएम मोदी ने कहा कि जंगलराज गैंग को बिहार के मतदाताओं ने पहले चरण में 65 वोल्ट का झटका दिया है.

पीएम मोदी ने कहा, "पहले चरण में बिहार की जनता ने जंगलराज गैंग को 65 वोल्ट का झटका दे दिया है. यह तो बस ट्रेलर है, असली झटका तो अभी बाकी है." उन्होंने कहा कि इस बार बिहार के युवाओं और महिलाओं ने विकास, स्थिरता और कानून के राज के लिए मतदान किया है. बिहार चुनाव के पहले चरण में 65 फीसदी से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें:

प्रधानमंत्री ने RJD और कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि "बेतिया और चंपारण की यह धरती, जो कभी सत्याग्रह की प्रतीक थी, उसे जंगलराज के दौर में गुंडों और अपराधियों का अड्डा बना दिया गया था. उस समय हर दिन हत्याएं होती थीं, भय और अराजकता आम बात थी."

NDA ने बिहार में कानून का राज कायम किया, विकास किया- पीएम

प्रधानमंत्री ने कहा, "जहां कट्टा और रंगदारी का राज चलता है, वहां युवाओं के सपने घुट जाते हैं, व्यापारी कारोबार नहीं कर पाते और विकास रुक जाता है. NDA सरकार ने बिहार को कानून, विकास और स्थिरता की राह पर वापस लाया है और इसे फिर से जंगलराज में नहीं लौटने देंगे."

यह भी पढ़ें:

मासूम बच्चों को रंगदार बनाना चाहती है RJD- PM मोदी

सीतामढ़ी की सभा में प्रधानमंत्री ने RJD नेताओं के चुनाव प्रचार पर निशाना साधते हुए कहा, "RJD के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है कि वे रंगदार बनना चाहते हैं. NDA सरकार बच्चों को रंगदार नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर और खिलाड़ी बनाना चाहती है. हम युवाओं को कंप्यूटर, फुटबॉल और हॉकी स्टिक दे रहे हैं, लेकिन RJD उन्हें कट्टा देना चाहती है."

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोग अब 'कट्टा सरकार' नहीं, बल्कि विकास की सरकार चाहते हैं. उन्होंने जनता से अपील की कि वे NDA को एक बार फिर मजबूत जनादेश दें ताकि बिहार को "सुरक्षित, स्थिर और विकसित" बनाया जा सके.

