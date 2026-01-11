बिहार: बाजार में घूम रहे व्यक्ति को भीड़ ने चोर समझकर पकड़ा, फिर पोल में बांधकर बुरी तरह पीटा

बिहार के नवादा से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. जहां शक और गुस्से की आग में एक बेबस और मानसिक रूप से विक्षिप्त शख्स उस बर्बरता का शिकार हो गया, जिसे देख और सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए. दरअसल यहां चोरी के शक में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त शख्स को भीड़ ने बेल्ट, लात-घूंसे और थप्पड़ों से बेरहमी से पिटाई की. फिर उसे पोल में बांध दिया.

भीड़ ने पीटने के बाद पेड़ से बांधा, पुलिस ने किया रेस्क्यू

मामला परनाडाबर थाना क्षेत्र के बरदाहा बाजार का बताया जा रहा है. जहां ग्रामीणों ने बाजार में घूमते एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में देखकर चोर समझ लिया. इसके बाद चोर-चोर का शोर मचाकर दिया. जिससे बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और लोगों ने व्यक्ति को पकड़ कर पीटना शुरू कर दिया. फिर उसे एक पोल में भी बांध दिया. इस दौरान भी भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई की.

इस दौरान किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और पुलिस को भी सूचना दे दी. जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ से उस व्यक्ति को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया. फिर अस्पताल पहुंचाया.

बताया जा रहा है कि बीते कई दिनों से बरदाहा बाजार समेत आसपास के गांवों में चोरी की अफवाहों के कारण लोगों में भय का माहौल बना हुआ था. शनिवार की सुबह एक अज्ञात व्यक्ति को बाजार में घूमते देख कुछ लोगों ने उसे संदिग्ध मान लिया. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसका नाम-पता पूछना शुरू किया, लेकिन व्यक्ति के मौन रहने और स्पष्ट जवाब नहीं देने से लोगों का शक और गहराता चला गया.

मानसिक रूप से विक्षिप्त है युवक

धीरे-धीरे लोगों की भीड़ जुट गई और तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं. नाम-पता नहीं बताने पर भीड़ उग्र हो गई और लोगों ने उस व्यक्ति की बेल्ट, लात-घूंसे और थप्पड़ों से बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी. फिर उसे पोल में बांध दिया. जांच में पता चला कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है. वह न तो अपनी पहचान बता सकता था और न ही यह समझा सकता थी कि वह वहां क्यों था?

थाने में पूछताछ के दौरान व्यक्ति के पास से वर्दमान से पहाड़पुर का एक पुराना और गंदा टिकट मिला. इसके अलावा उसके पास कोई पहचान पत्र या सामान नहीं पाया गया. लोगों का कहना था कि टिकट भी ऐसा लग रहा था जैसे कहीं सड़क या कचरे से उठाया गया हो. परनाडावर थाना के अपर थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि काफी पूछताछ के बाद व्यक्ति टूटी-फूटी भाषा में केवल जगरनाथपुर, वर्दमान का नाम बता पा रहा है. प्रथम दृष्टया वह मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत होता है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

(रिपोर्ट- सुमित भगत)

