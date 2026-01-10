मुजफ्फरपुर: चोरी की लॉजिस्टिक वैन, पिकअप और होंडा सिटी से विदेशी शराब बरामद, तस्कर गिरफ्तार

बिहार के मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में विदेशी शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है. उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीन वाहनों को जब्त किया और एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया. बरामद वाहनों में एक कोरियर लॉजिस्टिक कंपनी की चोरी की गई वैन, एक पिकअप वैन और एक लग्जरी होंडा सिटी कार शामिल हैं. सभी वाहनों में लाखों रुपये मूल्य की विदेशी शराब लदी हुई थी.

उत्पाद निरीक्षक दीपक कुमार सिंह ने बताया कि तस्कर पार्सल और सामान की आड़ में शराब की तस्करी कर रहे थे. जानकारी मिली थी कि दरभंगा से चोरी की गई लॉजिस्टिक वैन मुजफ्फरपुर की ओर आ रही है. बेनीबाद थाना क्षेत्र में इस वैन को पकड़ लिया गया.

गुप्त सूचना पर बड़ी कार्रवाई

पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने तस्करों की हर चाल पर नजर रखी. बताया गया कि पीछा किए जाने पर तस्करों ने लाइन होटल के पास दो ट्रकों के बीच वैन को छिपा दिया था. इसके बाद फकुली थाना क्षेत्र में एक पिकअप वैन जब्त की गई, जिसमें भारी मात्रा में शराब मिली.

तुर्की थाना क्षेत्र से एक लग्जरी होंडा सिटी कार को भी जब्त किया गया. जांच में पता चला कि इसमें भी विदेशी शराब रखी हुई थी. उत्पाद विभाग के अनुसार, तस्कर अब लग्जरी और सामान्य दिखने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सड़क पर किसी को शक न हो और चेकिंग से बच सकें.

आगे की कार्रवाई

प्रभारी उत्पाद निरीक्षक दीपक कुमार सिंह ने कहा कि सभी वाहनों और तस्कर से अब तक बरामद शराब की मात्रा लाखों रुपये मूल्य की है. गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है. उत्पाद विभाग ने आम जनता से अपील की है कि अगर कोई भी अवैध शराब तस्करी की सूचना देता है तो तत्काल विभाग को बताए.

