scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुजफ्फरपुर: बाइक से ओवरटेक कर रोका, फिर मोबाइल मैकेनिक के सीने में दागीं 3 गोलियां, हत्या से इलाके में दहशत

मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के बलिया गांव में बाइक सवार अपराधियों ने मोबाइल मैकेनिक अर्जुन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी. दुकान बंद कर घर लौट रहे अर्जुन को अपराधियों ने ओवरटेक कर रोका और सीने में तीन गोलियां दाग दीं. मौके पर ही उसकी मौत हो गई. पुलिस जांच में जुटी है और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

Advertisement
X
मृतक की फाइल फोटो.(Photo: Manibhushan Sharma/ITG)
मृतक की फाइल फोटो.(Photo: Manibhushan Sharma/ITG)

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के बलिया गांव में मंगलवार शाम सनसनी फैल गई. बेखौफ अपराधियों ने मोबाइल की दुकान चलाकर घर लौट रहे 21 वर्षीय युवक अर्जुन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

घटना के वक्त अर्जुन दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहा था. जैसे ही वह बलिया गांव के पास पीपल के पेड़ के नजदीक पहुंचा, पहले से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने उसे ओवरटेक कर रोका. इसके बाद बदमाशों ने उसके सीने में सटाकर ताबड़तोड़ तीन गोलियां दाग दीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर: बर्थडे पार्टी में महिला डांसर संग तमंचा लहराता रहा युवक, फायरिंग का VIDEO वायरल

सम्बंधित ख़बरें

वीडियो वायरल.(Photo: Screengrab)
बर्थडे पार्टी में महिला डांसर संग तमंचा लहराता रहा युवक, फायरिंग का VIDEO वायरल
मामले की जांच में जुटी पुलिस (Photo: Screengrab)
बिहार: मामूली विवाद में युवक की खेत में लोहे की रॉड से पिटाई, हालत गंभीर
पुलिस की गिरफ्त में तस्कर.(Photo: Manibhushan Sharma/ITG)
नए साल से पहले 22 लाख की विदेशी शराब जब्त, पांच तस्कर गिरफ्तार
man hanged himself along with his five childre
शख्स ने 5 बच्चों समेत लगाई फांसी, 2 की बच गई जान
चार लोगों की मौत से दहल गया मुजफ्फरपुर (Photo: Screengrab)
पत्नी की मौत से परेशान पति ने पांच बच्चों के साथ लगाई फांसी, 'भगवान' ने बचा ली 2 की जान

घर की पूरी जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर

गोलीबारी के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने युवक को सड़क पर गिरा देखा तो अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में परिजनों को सूचना दी गई. लोगों का कहना है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे और घटना को अंजाम देकर तेजी से भाग निकले.

Advertisement

मृतक अर्जुन कुमार के पिता मुंबई में मोबाइल एक्सेसरीज का काम करते हैं. घर की पूरी जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर थी. वह बलिया गांव में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता था.

परिजनों का आरोप, रंजिश में हत्या की आशंका

घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. मां रीता देवी का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने आरोप लगाया कि एक महीने पहले अर्जुन को जान से मारने की धमकी मिली थी. वहीं बहन ममता कुमारी ने इस हत्या को सोची-समझी साजिश बताया और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की.

परिजनों का कहना है कि अर्जुन का किसी से कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन पहले मिली धमकी को अब वे इस हत्या से जोड़कर देख रहे हैं.

पुलिस जांच में जुटी, CCTV खंगाले जा रहे

सूचना मिलते ही औराई थाना अध्यक्ष राजा सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाने की प्रक्रिया शुरू की है और आसपास के इलाकों व संभावित भागने के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि युवक को अचेत अवस्था में पाए जाने की सूचना मिली थी. अस्पताल ले जाने पर गोली लगने की पुष्टि हुई. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement