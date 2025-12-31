मुजफ्फरपुर: बाइक से ओवरटेक कर रोका, फिर मोबाइल मैकेनिक के सीने में दागीं 3 गोलियां, हत्या से इलाके में दहशत

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के बलिया गांव में मंगलवार शाम सनसनी फैल गई. बेखौफ अपराधियों ने मोबाइल की दुकान चलाकर घर लौट रहे 21 वर्षीय युवक अर्जुन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

और पढ़ें

घटना के वक्त अर्जुन दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहा था. जैसे ही वह बलिया गांव के पास पीपल के पेड़ के नजदीक पहुंचा, पहले से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने उसे ओवरटेक कर रोका. इसके बाद बदमाशों ने उसके सीने में सटाकर ताबड़तोड़ तीन गोलियां दाग दीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर: बर्थडे पार्टी में महिला डांसर संग तमंचा लहराता रहा युवक, फायरिंग का VIDEO वायरल

घर की पूरी जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर

गोलीबारी के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने युवक को सड़क पर गिरा देखा तो अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में परिजनों को सूचना दी गई. लोगों का कहना है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे और घटना को अंजाम देकर तेजी से भाग निकले.

Advertisement

मृतक अर्जुन कुमार के पिता मुंबई में मोबाइल एक्सेसरीज का काम करते हैं. घर की पूरी जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर थी. वह बलिया गांव में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता था.

परिजनों का आरोप, रंजिश में हत्या की आशंका

घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. मां रीता देवी का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने आरोप लगाया कि एक महीने पहले अर्जुन को जान से मारने की धमकी मिली थी. वहीं बहन ममता कुमारी ने इस हत्या को सोची-समझी साजिश बताया और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की.

परिजनों का कहना है कि अर्जुन का किसी से कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन पहले मिली धमकी को अब वे इस हत्या से जोड़कर देख रहे हैं.

पुलिस जांच में जुटी, CCTV खंगाले जा रहे

सूचना मिलते ही औराई थाना अध्यक्ष राजा सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाने की प्रक्रिया शुरू की है और आसपास के इलाकों व संभावित भागने के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि युवक को अचेत अवस्था में पाए जाने की सूचना मिली थी. अस्पताल ले जाने पर गोली लगने की पुष्टि हुई. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----