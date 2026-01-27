scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'लालू जी को नजरअंदाज कर चंद घटिया लोगों को सर्वेसर्वा बनाया...', तेजस्वी यादव पर बरसीं बहन रोहिणी आचार्य

राजद के भीतर नेतृत्व और संगठन को लेकर असंतोष खुलकर सामने आ गया है. चुनावी हार के बाद रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ लोगों को लालू यादव को नजरअंदाज कर सर्वेसर्वा बनाया गया, जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया. उन्होंने आयातित गुरुओं पर आरोप लगाया और समीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक न होने पर नाराजगी जताई. रोहिणी ने पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की, वरना असंतोष बढ़ने की चेतावनी दी.

Advertisement
X
बहन रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर फिर हमला बोला है. (Photo: ITG)
बहन रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर फिर हमला बोला है. (Photo: ITG)

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के भीतर एक बार फिर नेतृत्व, संगठन और चुनावी प्रदर्शन को लेकर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है. हालिया संपन्न विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद पार्टी की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं. रोहिणी आचार्य ने के बार फिर तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा, चुनावी परिणाम खुद यह बता रहे हैं कि लालू जी और पार्टी के लिए किसने क्या किया. रोहिणी ने कहा, 'चंद घटिया लोगों को लालू जी को नजरअंदाज कर सर्वेसर्वा बना दिया गया. उन लोगों ने पार्टी के लिए क्या किया?'

आयातित गुरुओं ने पार्टी को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया: रोहिणी आचार्य
रोहिणी आचार्य ने कहा कि जिन लोगों को पार्टी में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं, उन्होंने अपने तथाकथित आयातित गुरुओं और उनके करीबियों के साथ मिलकर दशकों से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे समर्पित लालूवादियों के योगदान को नजरअंदाज कर दिया. उनका कहना है कि इन फैसलों ने पार्टी को मजबूत करने के बजाय उसे बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है.

रोहिणी आचार्य ने कहा, पार्टी के भीतर यह भी चर्चा है कि यह सवाल पहले भी उठे थे, आज भी उठ रहे हैं और भविष्य में भी उठते रहेंगे. उन्होंने कहा कि अगर नेतृत्व में नैतिक साहस है, तो उसे खुले मंच पर इन सवालों का सामना करना चाहिए. उनका कहना है कि कौन ज्ञान दे रहा है और कौन ज्ञान देने की बात कर सच्चाई से मुंह चुरा रहा है, यह सार्वजनिक बहस से साफ हो जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है. (Photo: ITG)
लालू ने पार्टी में बढ़ाया तेजस्वी का कद, रोहिणी बोलीं- 'कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक'
Tejashwi Yadav
Tejashwi Yadav बने RJD के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष
RJD में 'तेजस्वी युग' की शुरुआत, बनाए गए पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
Tejashwi Yadav.
तेजस्वी के हाथ में RJD की कमान, पार्टी की बैठक में चुने गए कार्यकारी अध्यक्ष
RJD supremo Lalu Yadav's daughter Rohini Acharya targeted the party leadership in a scathing social media post
'RJD में घुसपैठियों का कब्जा...', बैठक से पहले अपनों पर बरसीं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य
Advertisement

लालू की बेटी रोहिणी ने कहा, समीक्षा रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई, जबकि उसमें जिन लोगों की भूमिका पर सवाल खड़े हुए थे, उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई. इससे पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में गहरी निराशा और गुस्सा है. उनका कहना है कि यदि समय रहते पारदर्शिता नहीं लाई गई और जवाबदेही तय नहीं की गई, तो पार्टी का संगठनात्मक आधार और कमजोर हो सकता है.

क्या है रोहिणी का ट्वीट?
'लालू जी और पार्टी के लिए किसने क्या किया ये तो लोकसभा, हालिया संपन्न विधानसभा के चुनावी नतीजों और पार्टी की वर्त्तमान स्थिति से ही साफ है, जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई उसने, उसके आयातित गुरु और उस गुरु के गुर्गों ने तो लालू जी व पार्टी के प्रति समर्पित हर एक लालूवादी के दशकों के संघर्ष एवं प्रयासों को धो- पोछ कर पार्टी को बर्बादी की कगार पर ला कर खड़ा कर दिया. सवाल पहले भी उठे थे, आज भी सवाल उठ रहे हैं, आगे भी उठेंगे. अगर नैतिक साहस है तो खुले मंच पर सवालों का सामना करने की हिम्मत जुटानी चाहिए, ज्ञान कौन दे रहा और ज्ञान देने की बात कर सच्चाई से  मुंह कौन चुरा रहा, ये साफ हो जाएगा.'

जिन पर सवाल उठे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं?
रोहिणी आचार्य ने अपने इसी पोस्ट में कहा, 'आज पार्टी के हर एक सच्चे कार्यकर्ता, समर्थक और हितैषी का सवाल है, जिन चंद घटिया लोगों को, लालू जी को नजरअंदाज कर, एक तरीके से सर्वेसर्वा बना दिया गया, उन लोगों ने पार्टी के लिए क्या किया? और समीक्षा के नाम किए गए दिखावे पर क्या कार्रवाई की गई? समीक्षा रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं सार्वजनिक की गई और समीक्षा रिपोर्ट में जिन लोगों पर सवाल उठे उन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई?'

Advertisement

राजद के भीतर उठती यह आवाजें साफ संकेत दे रही हैं कि चुनावी हार के बाद पार्टी केवल बाहरी चुनौतियों से ही नहीं, बल्कि अंदरूनी असंतोष से भी जूझ रही है. अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी नेतृत्व इन सवालों को गंभीरता से लेकर कोई ठोस कदम उठाता है या फिर यह असंतोष और गहराता जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    इंडिया ईयू ट्रेड डील
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement