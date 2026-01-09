scorecardresearch
 
बिहार के गयाजी में अवैध शराब नेटवर्क का भंडाफोड़, लग्जरी कार से 666 बोतल विदेशी लिकर बरामद

बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब तस्करी जारी है. गयाजी जिले में उत्पाद विभाग और पुलिस ने झारखंड से लाई जा रही विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी. बोधगया क्षेत्र के पास एक लक्जरी वाहन से 666 बोतलें बरामद हुईं, चालक को गिरफ्तार किया गया.

झारखंड से बिहार तक सप्लाई का पर्दाफाश (Photo: ITG/ Panjak Kumar)
बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद अवैध शराब की तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है. गयाजी जिले में उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त कोशिशों के तहत झारखंड से लाई जा रही विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है. यह कार्रवाई अवैध शराब की सप्लाई को रोकने के लिए राज्य सरकार की सख्त नीति को प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

उत्पाद विभाग गया को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से एक लग्जरी चार पहिया वाहन के माध्यम से बिहार में विदेशी शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है. सूचना के बाद विभाग की टीम ने बोधगया थाना क्षेत्र के बासाढ़ी गांव के पास वाहन जांच अभियान चलाया. 

जांच के दौरान झारखंड की ओर से आ रहे संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें छुपाकर रखी गई 666 बोतलें विदेशी शराब बरामद हुईं. इस वाहन के चालक टुनटुन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो गया जिले के टेकारी प्रखंड के जोलहा विगहा गांव का निवासी है. आरोपी ने बताया कि वह शराब को झारखंड से लाकर गयाजी में महंगे दामों पर बेचने वाला था.

यह भी पढ़ें: शराबबंदी का विरोध जनसुराज की तर्ज पर क्यों नहीं कर रही आरजेडी?

गयाजी पुलिस ने भी शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की. पुलिस को सूचना मिली कि गयाजी और औरंगाबाद जिलों में शराब की सप्लाई करने वाला एक गिरोह सक्रिय है. रामपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर राकेश शर्मा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. वह गयाजी जिले के कोच थाना क्षेत्र का रहने वाला है और लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार कर रहा था.

दोनों मामलों में संबंधित अधिकारियों ने कहा है कि अवैध शराब तस्करी पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे और अवैध शराब कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

इनपुट: पंकज कुमार

