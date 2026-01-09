जब तेज प्रताप का हुआ भाई तेजस्वी और बहन मीसा से सामना, तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर...

लैंड फॉर जॉब मामले में जब राउज एवेन्यू कोर्ट आरोप तय कर रहा था, उस समय लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव कोर्ट परिसर में मौजूद थे. इस दौरान दोनों भाइयों का आमना सामना भी हुआ, लेकिन किसी तरह की बातचीत नहीं हुई. कोर्ट में मौजूद लोगों के लिए यह दृश्य चर्चा का विषय बना रहा.

कोर्ट परिसर में लिफ्ट से निकलते और अंदर जाते वक्त तेजस्वी यादव के साथ खड़ी उनकी बहन मीसा भारती का भी तेज प्रताप यादव से सामना हुआ. हालांकि इस दौरान भी दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई. पूरे घटनाक्रम में परिवार के सदस्यों की मौजूदगी तो रही, लेकिन आपसी संवाद का अभाव साफ नजर आया.

तेजस्वी और तेज प्रताप का आमना सामना

तेजस्वी यादव के साथ कोर्ट में संजय यादव और भोला यादव भी मौजूद थे. सभी लोग लैंड फॉर जॉब मामले की कार्यवाही के दौरान कोर्ट परिसर में देखे गए. आरोप तय होने की प्रक्रिया के दौरान परिवार के कई सदस्य एक ही जगह मौजूद थे, लेकिन माहौल औपचारिक और शांत बना रहा.

हालांकि कोर्ट की कार्यवाही के बाद तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की. यह मुलाकात दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर हुई. तेज प्रताप वहां पहुंचे और अपने पिता से बातचीत की. इस दौरान तेज प्रताप ने लालू यादव को दही चूड़ा भोज के लिए आमंत्रित किया.

मीसा भारती का भी हुआ तेज प्रताप से सामना

बताया गया कि तेज प्रताप यादव विशेष रूप से दिल्ली स्थित मीसा भारती के घर पहुंचे थे, जहां लालू यादव भी मौजूद थे. कोर्ट में जहां भाइयों के बीच दूरी दिखी, वहीं बाद में पिता से मुलाकात ने पारिवारिक गतिविधियों को लेकर अलग तस्वीर पेश की.

कोर्ट में संजय यादव और भोला यादव भी मौजूद रहे

लैंड फॉर जॉब मामला लगातार राजनीतिक और पारिवारिक चर्चाओं में बना हुआ है. कोर्ट की कार्यवाही के साथ साथ लालू परिवार की मौजूदगी और आपसी संबंधों से जुड़े दृश्य भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं.

