जब तेज प्रताप का हुआ भाई तेजस्वी और बहन मीसा से सामना, तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर...

लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव एक ही जगह मौजूद रहे. दोनों का आमना सामना हुआ लेकिन बातचीत नहीं हुई. बाद में तेज प्रताप ने दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर लालू यादव से मुलाकात कर उन्हें दही चूड़ा भोज का निमंत्रण दिया.

कोर्ट में तेज प्रताप और तेजस्वी का हुआ आमना सामना (Photo: Screengrab)
कोर्ट में तेज प्रताप और तेजस्वी का हुआ आमना सामना (Photo: Screengrab)

लैंड फॉर जॉब मामले में जब राउज एवेन्यू कोर्ट आरोप तय कर रहा था, उस समय लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव कोर्ट परिसर में मौजूद थे. इस दौरान दोनों भाइयों का आमना सामना भी हुआ, लेकिन किसी तरह की बातचीत नहीं हुई. कोर्ट में मौजूद लोगों के लिए यह दृश्य चर्चा का विषय बना रहा.

कोर्ट परिसर में लिफ्ट से निकलते और अंदर जाते वक्त तेजस्वी यादव के साथ खड़ी उनकी बहन मीसा भारती का भी तेज प्रताप यादव से सामना हुआ. हालांकि इस दौरान भी दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई. पूरे घटनाक्रम में परिवार के सदस्यों की मौजूदगी तो रही, लेकिन आपसी संवाद का अभाव साफ नजर आया.

तेजस्वी और तेज प्रताप का आमना सामना

Lalu Yadav Family (Photo/PTI)
चुनावी सीजन में लालू यादव और परिवार को ‘लैंड फॉर जॉब’ केस में राहत, अब 4 दिसंबर को होगा फैसला

तेजस्वी यादव के साथ कोर्ट में संजय यादव और भोला यादव भी मौजूद थे. सभी लोग लैंड फॉर जॉब मामले की कार्यवाही के दौरान कोर्ट परिसर में देखे गए. आरोप तय होने की प्रक्रिया के दौरान परिवार के कई सदस्य एक ही जगह मौजूद थे, लेकिन माहौल औपचारिक और शांत बना रहा.

हालांकि कोर्ट की कार्यवाही के बाद तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की. यह मुलाकात दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर हुई. तेज प्रताप वहां पहुंचे और अपने पिता से बातचीत की. इस दौरान तेज प्रताप ने लालू यादव को दही चूड़ा भोज के लिए आमंत्रित किया.

Advertisement

मीसा भारती का भी हुआ तेज प्रताप से सामना

बताया गया कि तेज प्रताप यादव विशेष रूप से दिल्ली स्थित मीसा भारती के घर पहुंचे थे, जहां लालू यादव भी मौजूद थे. कोर्ट में जहां भाइयों के बीच दूरी दिखी, वहीं बाद में पिता से मुलाकात ने पारिवारिक गतिविधियों को लेकर अलग तस्वीर पेश की.

कोर्ट में संजय यादव और भोला यादव भी मौजूद रहे

लैंड फॉर जॉब मामला लगातार राजनीतिक और पारिवारिक चर्चाओं में बना हुआ है. कोर्ट की कार्यवाही के साथ साथ लालू परिवार की मौजूदगी और आपसी संबंधों से जुड़े दृश्य भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं.

