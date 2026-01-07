लालू यादव की दही-चूड़ा पार्टी पर सियासी सस्पेंस... लेकिन तेज प्रताप के भोज में नीतीश से लेकर सम्राट तक को न्यौता!

विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल के पारंपरिक दही-चूड़ा भोज पर इस बार सस्पेंस बढ़ गया है. ये भोज पटना में हर साल मकर संक्रांति के मौके पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित होता है. लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद इस आयोजन को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है.

और पढ़ें

दरअसल, विधानसभा चुनाव में हार के बाद से पार्टी और परिवार दोनों स्तरों पर हालात बदले-बदले नजर आ रहे हैं. मकर संक्रांति का पर्व नजदीक है, लेकिन आरजेडी के दही-चूड़ा भोज को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

लालू प्रसाद यादव आंख की सर्जरी के बाद दिल्ली में हैं और फिलहाल वहीं स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं. जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी छुट्टियां मनाने गए हैं, जो अब तक पटना नहीं लौटे हैं. ऐसे में लालू-राबड़ी आवास पर दही-चूड़ा भोज होगा या नहीं, इसे लेकर संशय बना हुआ है.

इसी बीच, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने मकर संक्रांति भोज के आयोजन का ऐलान कर सियासी हलचल बढ़ा दी है. तेज प्रताप का यह भोज 14 जनवरी को पटना स्थित उनके 26 एम स्टैंड रोड आवास पर आयोजित किया जाएगा.

Advertisement

तेज प्रताप यादव के मकर संक्रांति भोज के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल और राज्य के दोनों उपमुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण भेजने की तैयारी है.

तेज प्रताप का कहना था कि यह आयोजन सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा है और इसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हो सकते हैं.

तेज प्रताप ने यह भी साफ किया कि पार्टी की ओर से उनके छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी इस भोज के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया जाएगा.

अब सियासी गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर तेज है कि पार्टी और परिवार से बाहर किए जा चुके तेज प्रताप यादव की क्या इस आयोजन के जरिए अपने परिवार से नजदीकियां फिर से बढ़ेंगी या यह भोज आरजेडी के भीतर नई सियासी लकीरें खींचेगा.

---- समाप्त ----