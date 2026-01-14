scorecardresearch
 
दही-चूड़ा भोज में लालू पहुंचे, लेकिन तेजस्वी गैरहाजिर? छोटे भाई पर अब तेज प्रताप ने कसा तंज

मकर संक्रांति पर जन शक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव के दही-चूड़ा भोज में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साथ नजर आए. लेकिन इस मौके से तेजस्वी यादव की अब तक गैरहाजिरी ने आरजेडी के अंदरखाने चल रही खींचतान को फिर चर्चा में ला दिया.

तेज प्रताप यादव के आवास पर दही-चूड़ा भोज में हिस्सा लेने के लिए लालू प्रसाद यादव पहुंचे.

पटना में मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप यादव के आवास पर आयोजित दही-चूड़ा भोज ने बिहार की राजनीति को नया सियासी संकेत दे दिया है. इस कार्यक्रम में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एक साथ बैठे नजर आए. तेज प्रताप खुद मेहमानों की अगवानी और खातिरदारी करते दिखे.

तेज प्रताप यादव ने पिता लालू प्रसाद यादव और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को शॉल भेंट कर सम्मानित किया. भोज के दौरान दोनों अगल-बगल बैठे दिखाई दिए और पारंपरिक व्यंजन परोसे गए. तस्वीरों में साफ देखा गया कि तेज प्रताप हर व्यवस्था पर खुद नजर रख रहे थे ताकि किसी तरह की कोई कमी न रह जाए.

लालू का ख्याल रखते नजर आए तेज प्रताप

इस दौरान लालू प्रसाद यादव की सेहत का भी खास ख्याल रखा गया. धूप तेज होने पर उनके चेहरे पर तौलिया रखा गया ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो. बता दें कि लालू यादव इन दिनों अस्वस्थ चल रहे हैं, इसके बावजूद वे बेटे तेज प्रताप के घर पहुंचे. इसे तेज प्रताप और लालू के बीच फिर से बढ़ती नज़दीकियों के तौर पर देखा जा रहा है.

राजनीतिक तौर पर यह मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि कुछ समय पहले खुद लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से बाहर करने का ऐलान किया था. अब तेज प्रताप के घर लालू की मौजूदगी कई संकेत दे रही है कि परिवार के अंदर जमी बर्फ पिघल रही है.

तेजस्वी के बारे में क्या बोले तेज प्रताप

हालांकि, इस पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा तेजस्वी यादव की गैरहाजिरी को लेकर रही. तेजस्वी यादव इस भोज में शामिल नहीं हुए. जब इस बारे में तेज प्रताप यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने भाई पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी देर से सोकर उठते हैं, इसलिए शायद देर से आएंगे. इस बयान को सियासी गलियारों में भाई-भाई के रिश्तों की तल्खी से जोड़कर देखा जा रहा है.

साधु यादव बोले- परिवार एक हो जाए

कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव के मामा साधु यादव भी शामिल हुए. आजतक से बातचीत में साधु यादव ने तेज प्रताप को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे चाहते हैं कि लालू परिवार फिर से एकजुट हो और तेज प्रताप की घर वापसी हो.

पशुपति पारस बोले- आज से नया समीकरण बनेगा

इस बीच, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान आया. उन्होंने कहा, 14 जनवरी आ गई है. सारे ग्रह अस्त-व्यस्त हो गए हैं. आज से एक नया समीकरण बनेगा. परिवार में बिखरे हुए लोग एक साथ आएंगे. बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आएगा.

---- समाप्त ----
