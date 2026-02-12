'घर में आई हैं लक्ष्मी, बहन के सम्मान से समझौता नहीं...’  तेज प्रताप के बयान पर बोले अनुष्का के भाई आकाश यादव 

लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने खुलकर अपनी बात रखी है. उन्होंने साफ कहा कि उनके घर में लक्ष्मी आई है और यह उनके परिवार के लिए खुशी का विषय है. उन्होंने तेज प्रताप यादव के बयानों पर सीधी टिप्पणी करने से परहेज किया. उनका कहना था, परिवार के लोगों के विषय को मीडिया के सामने रखना और किसी का चरित्र हनन करना हमारा काम नहीं है.

और पढ़ें

उन्होंने कहा कि यह अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव के बीच मामला है. इन दो लोगों के मामले में हम कौन होते हैं बोलने वाले? आज तक हमने परिवार की बात सार्वजनिक मंच पर नहीं रखी है और आगे भी नहीं रखेंगे. आकाश यादव ने कहा कि तेज प्रताप यादव द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों को वे परिवार का हिस्सा मानते हुए एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं. लेकिन अगर वही बातें कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति कहेगा, तो वे उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. आकाश ने कहा, अगर कोई हमारी बहन या भगिनी पर उंगली उठाएगा तो उसे हम नहीं छोड़ेंगे.

सोशल मीडिया पर कथित अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के वायरल होने को लेकर भी उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि किसी भी लड़का-लड़की के निजी जीवन से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करना कानूनन गलत है. रिपोर्ट फर्जी है या सही, यह मैं नहीं कहूंगा. लेकिन किसी की निजी रिपोर्ट को सार्वजनिक करना कानून की अनुमति नहीं देता. हम इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुरानी तस्वीरों और वीडियो के सवाल पर आकाश यादव का रुख साफ था. उन्होंने कहा कि अगर तस्वीरें या वीडियो गलत हैं, तो संबंधित पक्ष को कोर्ट जाना चाहिए. अगर आपके चरित्र पर सवाल उठ रहा है तो कानून का सहारा लीजिए.

Advertisement

तेज प्रताप यादव द्वारा संबंधों से इनकार किए जाने के संदर्भ में आकाश यादव ने एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाया. उन्होंने कहा, जब वे हमारे घर आए थे, तब उन्होंने खुद पारिवारिक संबंध की बात कही थी. हमने उन्हें घर पर बुलाया था. क्या हमने कोई फोटो या वीडियो सार्वजनिक किया ? आकाश यादव ने अपनी भगिनी उज्जैनी के पिता का नाम सार्वजनिक मंच से लेने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्ति को जान का खतरा है और वे कानूनी जटिलताओं में उलझे हुए हैं. हम किसी की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करना चाहते. आकाश यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर भविष्य में अनुष्का को या उनकी बेटी को पिता की जरूरत महसूस होगी, तो वे मीडिया के माध्यम से कोई दबाव नहीं बनाएंगे. उन्होंने कहा कि हम मीडिया के जरिए नहीं आएंगे. परिवार की बात परिवार में ही होगी.



---- समाप्त ----