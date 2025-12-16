कमर में पिस्टल लेकर चलती थी... कई मर्डर और शराब तस्करी के आरोप, पटना से पकड़ी गई लेडी डॉन

बिहार के पटना सिटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक कुख्यात महिला अपराधी को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है. इलाके में “लेडी डॉन” के नाम से चर्चित यह महिला हत्या सहित दर्जनों संगीन मामलों में वांछित थी. पुलिस के अनुसार, यह अपराधी कमर में पिस्टल खोंसकर चलती थी और अपराध की वारदातों को बेखौफ अंजाम देती थी.

पटना सिटी के डीएसपी गौरव कुमार ने बताया कि आरोपी महिला के पति के जेल जाने के बाद उसने उसके सभी अवैध कारोबार की कमान खुद संभाल ली थी. शराबबंदी के बावजूद वह राघोपुर इलाके से अवैध शराब की तस्करी बड़े शातिराना तरीके से कर रही थी. शराब की हर खेप के लिए वह नाविक को 1500 रुपये देती थी, जो गंगा के रास्ते पटना के विभिन्न घाटों पर शराब उतारता था. इसके बाद अलग-अलग माध्यमों से शराब की सप्लाई शहर के विभिन्न इलाकों में की जाती थी.

पुलिस को जब इस अवैध नेटवर्क की गुप्त सूचना मिली तो एक विशेष टीम का गठन किया गया. लगातार निगरानी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महिला डॉन को पटना सिटी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की.

डीएसपी गौरव कुमार ने यह भी बताया कि आरोपी महिला और उसके पति द्वारा अवैध तरीकों से अर्जित संपत्तियों की पहचान की जा रही है और उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से पटना सिटी और आसपास के इलाकों में सक्रिय अपराध और अवैध शराब कारोबार पर बड़ी रोक लगेगी. पुलिस अब आरोपी महिला से पूछताछ कर उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है, ताकि पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके.



