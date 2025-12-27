बिहार में रोड रेज: फॉर्च्यूनर से टकराई कार तो चाकू से गोदा, एक की मौत और एक गंभीर

बिहार के हाजीपुर में मलमला चंवर के निकट गाड़ी टकराने के बाद हुए विवाद में फॉर्च्यूनर सवार बदमाशों ने कार सवार दो युवकों को चाकू मार कर घायल कर दिया. जिसमें एक युवक की पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक की पहचान पातेपुर थाना क्षेत्र के बरडिहा गांव निवासी स्वर्गीय रामकिशन राय के 25 वर्षीय पुत्र चंद्रशेखर कुमार और घायल की पहचान बैजनाथ राय के 22 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार के रूप में हुई है.

भोज से लौटने के दौरान हुआ था विवाद

घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है. मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात मनीष कुमार अपने तीन दोस्तों के साथ हाजीपुर स्थित दोस्त आकाश कुमार के यहां भोज खाने के लिए आया था. भोज खाकर अपने दोस्तों के साथ चार पहिया वाहन से अपने घर पातेपुर लौट रहा था. इसी दौरान सदर थाना क्षेत्र के मलमला चंवर के निकट गाड़ी साइड करने को लेकर फॉर्च्यूनर और कार सवार युवकों के बीच विवाद हो गया.

विवाद के बाद फॉर्च्यूनर पर सवार एक युवक चाकू लेकर उतरा और दो युवकों को चाकू से गोद कर घायल कर दिया. साथ ही गाड़ी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त भी कर दिया. घटना की सूचना पर राहगीर जुट गए. इसके बाद सूचना डायल 112 की पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए आनन-फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया.

डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद चंद्रशेखर कुमार को पीएमसीएच रेफर कर दिया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के संबंध में घायल मनीष कुमार ने बताया कि हाजीपुर अपने दोस्त आकाश के यहां भोज खाने के लिए आए हुए थे. चार पहिया वाहन से घर लौटने के दौरान रास्ते में गाड़ी साइड लेने के विवाद में आगे वाले गाड़ी पर सवार व्यक्ति चाकू लेकर नीचे उतरा और हम दोनों को चाकू मार कर घायल कर दिया.

पुलिस ने शुरू की जांच

आरोपी ने गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया था और मेरी गाड़ी भी लेकर भाग गया था. मृतक के परिजन संजय कुमार ने बताया कि यह घटना साजिश की तहत की गई है. पहले बेटे को पार्टी फंक्शन के नाम पर बुलाया गया, फिर चाकू मारकर हत्या कर दी गई.

इस मामले में सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि शुक्रवार देर रात्रि सूचना मिली थी कि दो वाहनों में टक्कर हो जाने के बाद विवाद हो गया. इस दौरान एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को चाकू मार दी गई. जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक युवक के परिजनों की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

(इनपुट- विकास कुमार)



