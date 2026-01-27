बिहार: गोपालगंज में दरवाजे पर खेल रही दो साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी मोहम्मद सारिक गिरफ्तार

बिहार के गोपालगंज में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में घर के दरवाजे पर खेल रही महज दो साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है. पीड़िता बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है. उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वही ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है. गिरफ्तार आरोपी यूपी के बिजनौर जिले के किरतपुर गांव का मोहम्मद सारिक बताया गया है.

दरवाजे पर खेल रही मासूम बच्ची को ले जाकर किया दुष्कर्म

बताया जाता है कि बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान आरोपी ने उसे अकेला देख गोद में उठा लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर हैवानियत की. बच्ची की चीख-पुकार सुनकर परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. मासूम की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों की टीम उसकी निगरानी कर रही है.

ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा

वारदात के बाद आरोपी युवक को आक्रोशित ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पिटाई की और बाद में इसकी सूचना डायल-112 को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया.

यूपी के बिजनौर का रहने वाला है आरोपी

गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद सारीक के रूप में हुई है. जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के किरतपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है. वह गोपालगंज के एक बाइक शो-रूम में पेंटर का काम करता था. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

24 घंटे में दूसरी वारदात, प्रशासन पर सवाल

गोपालगंज में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है. पिछले 24 घंटों के भीतर नगर थाना क्षेत्र में रेप की यह दूसरी बड़ी वारदात है. लगातार हो रही इन घटनाओं से पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. एफएसएल की टीम ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है.

एसडीपीओ ने कहा-स्पीडी ट्रायल से मिलेगी सजा

मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीपीओ प्रांजल ने कहा कि पुलिस इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रही है. उन्होंने दावा किया कि सात दिनों के अंदर इस मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जाएगी.

