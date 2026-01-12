'हमारा सूअर दे दीजिए...' गिरिराज सिंह पर भड़के पप्पू यादव, दिया आपत्तिजनक बयान

बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं. एनडीए कार्यकर्ता सम्मान समारोह के दौरान मंच से दिए गए उनके बयान पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी पलटवार किया और जवाब में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. वहीं आरजेडी ने भी इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है.

और पढ़ें

दरअसल, 10 जनवरी को बछवाड़ा में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मान समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंच से बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री सुरेंद्र मेहता से सूअर उपलब्ध कराने की मांग करते हुए ऐसा बयान दिया, जिसे लेकर अब विवाद हो रहा है. इस कार्यक्रम का आयोजन बछवाड़ा विधायक और मंत्री सुरेंद्र मेहता की ओर से किया गया था, जिसमें गिरिराज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे.

हमारा सूअर दे दीजिए : गिरिराज सिंह

मंच से संबोधन के दौरान गिरिराज सिंह कहते सुने गए, 'सुरेंद्र मेहता गाय के मंत्री हैं, बकरी के मंत्री हैं, दूध के मंत्री हैं, हम एक चीज मांगते हैं, हमारा सूअर दे दीजिए. जहां सूअर रहते हैं, वहां इधर-उधर वाले लोग नहीं आते हैं.'

इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद कई लोग इसे एक खास समुदाय को टारगेट करने वाला बयान बता रहे हैं. लोगों का कहना है कि मंत्री का इशारा अल्पसंख्यक समुदाय की ओर था, क्योंकि सूअर को लेकर धार्मिक परहेज जुड़ा हुआ है.

Advertisement

पप्पू यादव ने किया आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल

गिरिराज सिंह के इस बयान को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते गिरिराज सिंह के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. उन्होंने अपने पोस्ट में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आगे लिखा, काम न धाम, बस कीचड़ में लोटना है इनका काम.

वहीं बेगूसराय के राजद जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने भी इस बयान की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह लगातार एक समुदाय को निशाना बनाते हैं और समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं.



---- समाप्त ----