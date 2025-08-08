scorecardresearch
 

Bihar: दो साल का प्रेम, फिर इनकार… अब थाने में बजी शहनाई, पुलिस की मौजूदगी में हुई शादी

मुजफ्फरपुर के गायघाट में दो साल से चल रहे प्रेम संबंध का अंत थाने में शादी के साथ हुआ. प्रेमी द्वारा शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ससुराल पहुंच गई. विरोध पर मामला थाने पहुंचा और पुलिस ने दोनों पक्षों की सहमति से मंदिर में शादी करा दी. यह शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

थाने में हुई प्रेमी जोड़े की शादी (Photo: Manibhushan Sharma/ITG)
मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है. ब्रह्मोतरा गांव के दीपक कुमार और पियर थाना क्षेत्र की एक युवती के बीच दो साल से प्रेम संबंध था. 

युवती का आरोप है कि प्रेमी ने शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए और आधार कार्ड व वोटर आईडी में खुद को पति के रूप में दर्ज करा लिया. लेकिन जब शादी की बारी आई तो दीपक ने इनकार कर दिया.

शारीरिक संबंध बनाकर युवती को छोड़ा

मंगलवार को युवती सीधे दीपक के घर पहुंच गई और साथ रहने की जिद करने लगी. परिजनों के विरोध पर मामला गायघाट थाने पहुंचा. यहां घंटों तक दोनों पक्षों में बातचीत चली. 

थाना प्रभारी उमाकांत ने बताया कि पुलिस ने समझौते के बाद दोनों परिवारों की सहमति ली. इसके बाद गुरुवार शाम थाना परिसर स्थित मंदिर में दीपक और युवती की शादी कराई गई.

पुलिस ने थाने में कराई शादी

विवाह के बाद दोनों को पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया और दुल्हन ससुराल चली गई. थाने में हुई इस शादी की चर्चा पूरे इलाके में है. कई लोग मौके पर मौजूद रहे और सोशल मीडिया पर भी यह थाना विवाह सुर्खियां बटोर रहा है.

