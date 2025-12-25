scorecardresearch
 
नकली सिगरेट के धंधे का 'मास्टर हब' बना मुंगेर... ITC फैक्ट्री कनेक्शन बेनकाब, 85 लाख कैश और हथियारों संग 3 गिरफ्तार

मुंगेर पुलिस ने नकली सिगरेट और अवैध हथियार का बड़ा कारोबार फटा दिया. छापेमारी में तीन लोग गिरफ्तार किए गए, 3800 सिगरेट के खाली डब्बे, 900 पैकिंग पेपर, 17 रॉल, 85.50 लाख रुपये नगद, चार देशी पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस, दो बाइक और एक मोबाइल बरामद हुआ. गिरफ्तार आरोपी बिहार, झारखंड, यूपी और ओड़िशा में सप्लाई करते थे.

X
85 लाख और हथियार बरामद.(Photo: Govind Kumar/ITG)

बिहार के मुंगेर में नकली सिगरेट के निर्माण और तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है. मुंगेर पुलिस ने एक बार फिर नकली सिगरेट के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने 85 लाख 50 हजार रुपये नकद, भारी मात्रा में नकली सिगरेट से जुड़ा सामान और अवैध हथियार बरामद किए हैं.

पुलिस के मुताबिक, इस गिरोह का नेटवर्क बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा तक फैला हुआ था. पुलिस का कहना है कि नकली सिगरेट का यह कारोबार लंबे समय से चल रहा था और मुंगेर धीरे-धीरे इस अवैध धंधे का हब बनता जा रहा है.

यह भी पढ़ें: मुंगेर: सदर अस्पताल में महिला ने एक साथ तीन बच्चियों को जन्म दिया, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ

गुप्त सूचना पर हुई छापेमारी

मामले का खुलासा करते हुए एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के नयागांव निवासी मो. तौफीक और मो. अकबर अपने घर और गोदाम में नकली सिगरेट बनाने का कारोबार कर रहे हैं और उनके पास अवैध हथियार भी हैं.

सूचना के आधार पर सदर डीएसपी अभिषेक आनंद के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें प्रशिक्षु डीएसपी अभिषेक चौबे, जिला आसूचना इकाई और सशस्त्र बल शामिल थे. टीम ने नयागांव में मो. अकबर के घर और गोदाम पर छापेमारी की.

मुंगेर

भारी मात्रा में नकद, सिगरेट और हथियार बरामद

छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3800 विभिन्न ब्रांड के खाली सिगरेट के डिब्बे, 900 पैकिंग पेपर, 17 रोल, 85 लाख 50 हजार रुपये नकद, चार देशी पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस, दो बाइक और एक मोबाइल फोन बरामद किया.

इस दौरान मो. अकबर के सिंडिकेट से जुड़े मो. मुक़ीर को भी गिरफ्तार किया गया. एसपी ने बताया कि इस नकली सिगरेट मामले में कुल 10 लोगों की संलिप्तता सामने आई है, जिनकी जांच की जा रही है.

आईटीसी फैक्ट्री से जुड़ा कनेक्शन

एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि गिरफ्तार मो. अकबर पिछले तीन साल से मुंगेर स्थित आईटीसी सिगरेट फैक्ट्री में वेंडर के रूप में काम करता था. वह फैक्ट्री से कच्चा माल और पैकिंग से जुड़ा सामान बाहर निकलवाता था और अपने भाई मो. तौफीक की मदद से नकली सिगरेट का कारोबार चला रहा था.
पुलिस के अनुसार, दोनों भाई पिछले करीब चार साल से यह अवैध धंधा कर रहे थे और उसी से अर्जित रकम की बरामदगी हुई है.

अन्य राज्यों तक फैला नेटवर्क, जांच जारी

एसपी ने बताया कि यह सिंडिकेट बिहार के कई जिलों के अलावा उड़ीसा में भी नकली सिगरेट की सप्लाई करता था. गिरोह के लोग सिगरेट बनाने से लेकर पैकिंग तक का काम करते थे.

उन्होंने कहा कि बरामद हथियारों की भी जांच की जा रही है और नकली सिगरेट के साथ-साथ अवैध हथियारों का कारोबार भी चल रहा था. मामले की जानकारी सेल्स टैक्स और जीएसटी टीम को दे दी गई है. एसपी ने साफ कहा कि इस अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

