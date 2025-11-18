मुंगेर: सदर अस्पताल में महिला ने एक साथ तीन बच्चियों को जन्म दिया, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ

मुंगेर के सदर अस्पताल से एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां 25 वर्षीय जूली देवी ने एक साथ तीन बच्चियों को जन्म दिया है. अस्पताल के प्रसव कक्ष में मौजूद महिला चिकित्सक डॉ स्मृति सिंह और उनकी टीम ने करीब डेढ़ घंटे तक ऑपरेशन कर तीनों बच्चियों के सफल प्रसव की पुष्टि की. चिकित्सकों के अनुसार जच्चा और बच्चा सभी पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें महिला वार्ड में निगरानी में रखा गया है.

और पढ़ें

जूली देवी मुंगेर जिले के जमालपुर प्रखंड क्षेत्र के पाटम पूर्वी पंचायत के पनियालाचक गांव की रहने वाली हैं. उनके पति का नाम कैलाश यादव है. जूली की मां शनिचरी देवी ने बताया कि उसकी गर्भावस्था की देखभाल शुरू से ही सदर अस्पताल में हो रही थी. एक माह पहले अल्ट्रासाउंड में पता चला था कि जूली एक साथ तीन बच्चों को जन्म देने वाली हैं. डॉक्टरों के अनुसार पूरे समय उनकी देखभाल नियमित रूप से की गई.

महिला ने दिया तीन बच्चियों को जन्म

तीनों बच्चियों के जन्म के बाद जूली के मायके पक्ष में खुशी का माहौल है. नानी शनिचरी देवी ने बताया कि बच्चियों का नाम गंगा, यमुना और सरस्वती रखा गया है. जूली को पहले से एक पुत्र है और अब तीन पुत्रियों के जन्म से वह चार बच्चों की मां बन गई हैं. जूली के पति कैलाश यादव इस विषय पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए, लेकिन जूली के मायके वाले खुशी जाहिर कर रहे हैं.

Advertisement

बच्चों को देखने के लिए अस्पताल में भीड़ उमड़ी

घटना की जानकारी फैलते ही सदर अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोग मां और तीनों बच्चियों को देखने अस्पताल पहुंच रहे हैं. अस्पताल प्रशासन ने बताया कि सभी बच्चे और जूली सुरक्षित हैं और उनकी लगातार स्वास्थ्य जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----