मुंगेर: सदर अस्पताल में महिला ने एक साथ तीन बच्चियों को जन्म दिया, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ

मुंगेर सदर अस्पताल में 25 वर्षीय जूली देवी ने सफल ऑपरेशन के बाद एक साथ तीन बच्चियों को जन्म दिया. डेढ़ घंटे चले ऑपरेशन में महिला चिकित्सक डॉ स्मृति सिंह और टीम ने प्रसव कराया. जच्चा और बच्चा सभी स्वस्थ हैं. परिवार ने तीनों बच्चियों के नाम गंगा, यमुना और सरस्वती रखे हैं. घटना के बाद अस्पताल में लोगों की भीड़ लगी रही.

महिला ने तीन बच्चियों को दिया जन्म (Photo: Govind Kumar/ITG)
मुंगेर के सदर अस्पताल से एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां 25 वर्षीय जूली देवी ने एक साथ तीन बच्चियों को जन्म दिया है. अस्पताल के प्रसव कक्ष में मौजूद महिला चिकित्सक डॉ स्मृति सिंह और उनकी टीम ने करीब डेढ़ घंटे तक ऑपरेशन कर तीनों बच्चियों के सफल प्रसव की पुष्टि की. चिकित्सकों के अनुसार जच्चा और बच्चा सभी पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें महिला वार्ड में निगरानी में रखा गया है.

जूली देवी मुंगेर जिले के जमालपुर प्रखंड क्षेत्र के पाटम पूर्वी पंचायत के पनियालाचक गांव की रहने वाली हैं. उनके पति का नाम कैलाश यादव है. जूली की मां शनिचरी देवी ने बताया कि उसकी गर्भावस्था की देखभाल शुरू से ही सदर अस्पताल में हो रही थी. एक माह पहले अल्ट्रासाउंड में पता चला था कि जूली एक साथ तीन बच्चों को जन्म देने वाली हैं. डॉक्टरों के अनुसार पूरे समय उनकी देखभाल नियमित रूप से की गई.

महिला ने दिया तीन बच्चियों को जन्म

तीनों बच्चियों के जन्म के बाद जूली के मायके पक्ष में खुशी का माहौल है. नानी शनिचरी देवी ने बताया कि बच्चियों का नाम गंगा, यमुना और सरस्वती रखा गया है. जूली को पहले से एक पुत्र है और अब तीन पुत्रियों के जन्म से वह चार बच्चों की मां बन गई हैं. जूली के पति कैलाश यादव इस विषय पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए, लेकिन जूली के मायके वाले खुशी जाहिर कर रहे हैं.

बच्चों को देखने के लिए अस्पताल में भीड़ उमड़ी

घटना की जानकारी फैलते ही सदर अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोग मां और तीनों बच्चियों को देखने अस्पताल पहुंच रहे हैं. अस्पताल प्रशासन ने बताया कि सभी बच्चे और जूली सुरक्षित हैं और उनकी लगातार स्वास्थ्य जांच की जा रही है.

