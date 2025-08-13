दरभंगा: नशेड़ी ने सोते समय बुजुर्ग दंपति पर किया हथौड़े से हमला, पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर

दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के धनकौल बनौली गांव में बीती रात एक दर्दनाक वारदात हुई. नशे में धुत एक युवक ने सोते समय बुजुर्ग दंपति पर हथौड़े और चाकू से हमला कर दिया.

हमले में 65 वर्षीय रामलखन साहनी की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी 60 वर्षीय सुनैना देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें पहले दरभंगा DMCH में भर्ती कराया गया, फिर हालत नाजुक होने पर पटना रेफर किया गया.

बुजुर्ग दंपति हथौड़े और चाकू से हमला

हमलावर की पहचान गांव के ही कौशल कुमार साहनी के रूप में हुई है, जो नशे का आदी बताया जा रहा है. पुलिस के अनुसार घटना से कुछ घंटे पहले मृतक के पोते शिवम और हमलावर के बीच मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद यह हमला हुआ.

घटना के वक्त दंपत्ति घर से कुछ दूरी पर अपने पशुओं के पास बनी झोपड़ी में सो रहे थे. रात करीब दस-ग्यारह बजे हमलावर ने वहां पहुंचकर पहले रामलखन साहनी पर हथौड़े से वार किया. चीख सुनकर पत्नी बचाने आईं तो उन पर भी हमला कर दिया.

पुलिस ने केस दर्ज कर हमलावर की तलाश शुरू की

घटना की जानकारी मिलने के बाद SDPO एस.के. सुमन पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की. घटनास्थल से हथौड़ा और लाठी बरामद हुई है. पुलिस फिलहाल फरार हमलावर की तलाश कर रही है.

