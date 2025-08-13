scorecardresearch
 

Feedback

दरभंगा: नशेड़ी ने सोते समय बुजुर्ग दंपति पर किया हथौड़े से हमला, पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर

बिहार के दरभंगा में बीती रात नशे की हालत में एक युवक ने सोते समय बुजुर्ग दंपति पर हथौड़े से हमला कर दिया. 65 वर्षीय रामलखन साहनी की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी सुनैना देवी गंभीर रूप से घायल हैं और पटना में इलाज चल रहा है. हमला गांव के ही युवक ने पुराने विवाद के कारण किया.

Advertisement
X
बुजुर्ग दंपति पर चाकू और हथौड़े से हमला (Photo: Screengrab)
बुजुर्ग दंपति पर चाकू और हथौड़े से हमला (Photo: Screengrab)

दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के धनकौल बनौली गांव में बीती रात एक दर्दनाक वारदात हुई. नशे में धुत एक युवक ने सोते समय बुजुर्ग दंपति पर हथौड़े और चाकू से हमला कर दिया.

हमले में 65 वर्षीय रामलखन साहनी की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी 60 वर्षीय सुनैना देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें पहले दरभंगा DMCH में भर्ती कराया गया, फिर हालत नाजुक होने पर पटना रेफर किया गया.

बुजुर्ग दंपति हथौड़े और चाकू से हमला

सम्बंधित ख़बरें

हथौड़े से हमला (सांकेतिक फोटो)
चारपाई डालने को लेकर हुई लड़ाई, भतीजे ने हथौड़े से हमला कर चाचा को कर दिया लहूलुहान 
चर्च में पुलिस ने सबको हाथ ऊपर करने को कहा
पेरिस में पुलिस अफसर पर हथौड़े से हमला, हमलावर को मारी गोली 
बाघ ने खेत में बुजुर्ग की जान ली. (Photo: AI-generated)
बगहा में बाघ का कहर! खेत में बुजुर्ग को मार डाला, बचाने पहुंचे वनकर्मी पर भी जानलेवा हमला 
Attack on the King’s Club: Gangster Connection!
रैपर बादशाह के क्लब पर हमला, आरोपी का गोल्डी बराड़ से कनेक्शन! 
Kolkata Rape and Murder Case Anniversary
कोलकाता कांड की बरसी: प्रदर्शन के दौरान हिंसा, IPS के गार्ड पर जानलेवा हमला, मुख्य आरोपी गिरफ्तार 

हमलावर की पहचान गांव के ही कौशल कुमार साहनी के रूप में हुई है, जो नशे का आदी बताया जा रहा है. पुलिस के अनुसार घटना से कुछ घंटे पहले मृतक के पोते शिवम और हमलावर के बीच मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद यह हमला हुआ.

घटना के वक्त दंपत्ति घर से कुछ दूरी पर अपने पशुओं के पास बनी झोपड़ी में सो रहे थे. रात करीब दस-ग्यारह बजे हमलावर ने वहां पहुंचकर पहले रामलखन साहनी पर हथौड़े से वार किया. चीख सुनकर पत्नी बचाने आईं तो उन पर भी हमला कर दिया.

Advertisement

पुलिस ने केस दर्ज कर हमलावर की तलाश शुरू की

घटना की जानकारी मिलने के बाद SDPO एस.के. सुमन पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की. घटनास्थल से हथौड़ा और लाठी बरामद हुई है. पुलिस फिलहाल फरार हमलावर की तलाश कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement