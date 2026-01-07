scorecardresearch
 
दरभंगा में खूनी वारदात! ऑटो चालक को गले पर चाकू मारकर उतारा मौत के घाट, आरोपी फरार

दरभंगा के लहेरियासराय थाना इलाके के कायर्शियल चौक पर बुधवार तड़के एक ऑटो चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH अस्पताल भेज दिया. मृतक की पहचान पवन कुमार प्रसाद के रूप में हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन फिलहाल हत्या के पीछे का कारण और हत्यारा अज्ञात है.

जल्द गिरफ्तारी का पुलिस ने कियी दावा. (Photo: Prahalad Kumar/ITG)
बिहार के दरभंगा जिले में बुधवार तड़के एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है. लहेरियासराय थाना क्षेत्र के कायर्शियल चौक पर अहले सुबह एक ऑटो चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से आराम से फरार हो गया.

सुबह करीब छह बजे घटना की सूचना मिलते ही लहेरियासराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच अस्पताल भेज दिया.

सुबह-सुबह मुख्य सड़क पर हत्या से दहशत

थाने से महज कुछ दूरी पर, मुख्य सड़क पर सुबह-सुबह हुई इस हत्या की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह अपराधी ने खुलेआम वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया, उससे पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. फिलहाल हत्या के पीछे का कारण और हत्यारे की पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है.

आधार और वोटर कार्ड से हुई पहचान

पुलिस को मृतक के पास से आधार कार्ड और वोटर कार्ड मिले हैं, जिसके आधार पर उसकी पहचान की गई. मृतक की पहचान पवन कुमार प्रसाद के रूप में हुई है. वह दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र के सुसारी गांव का रहने वाला था और दरभंगा शहर में ऑटो चलाकर रोजी-रोटी कमाता था.

गले पर चाकू मारकर की गई हत्या

दरभंगा सदर के एसडीपीओ राजीव कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शव को देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पवन कुमार की हत्या गले पर चाकू मारकर की गई है. पुलिस ने तत्काल शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच अस्पताल भेज दिया है ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सके.

जांच में जुटी पुलिस, जल्द गिरफ्तारी का दावा

एसडीपीओ राजीव कुमार ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. घटनास्थल के आसपास के हालात, संभावित कारण और संदिग्धों की तलाश की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल घटना के बाद से इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है.

