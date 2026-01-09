बिहार सरकार का बड़ा फैसला, एक साथ बदले 71 IPS, कई जिलों को नए एसपी-एसएसपी

बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है. राज्य सरकार ने 71 आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है. इस व्यापक फेरबदल के तहत कई जिलों में नए एसपी और एसएसपी की पोस्टिंग की गई है, जबकि मुख्यालय, साइबर अपराध, रेल पुलिस और विशेष बलों में भी अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं.

जारी सूची के अनुसार संतोष कुमार को किशनगंज का एसपी बनाया गया है. कांतेश कुमार मिश्रा को मुजफ्फरपुर का एसएसपी नियुक्त किया गया है. अररिया जिले की कमान अब जितेंद्र कुमार संभालेंगे. विनय तिवारी को गोपालगंज का एसपी बनाया गया है.

पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल

आतंकवाद निरोधक दस्ता की जिम्मेदारी हृदयकांत को सौंपी गई है. गया जी में सुशील कुमार को एसएसपी बनाया गया है. रेल पुलिस में अनंत कुमार को एसपी की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अनंत कुमार राय को रेल पुलिस अधीक्षक पटना बनाया गया है.

भागलपुर के एसएसपी के रूप में प्रमोद कुमार यादव की तैनाती हुई है. सारण जिले में विनीत कुमार को एसएसपी बनाया गया है. पटना में ट्रैफिक व्यवस्था की कमान सागर कुमार को सौंपी गई है. सिवान के एसपी पूरन कुमार झा बनाए गए हैं. अरवल जिले की एसपी नवजोत सिमी बनी हैं.

कई जिलों में नए एसपी और एसएसपी की पोस्टिंग की गई

बगहा में रामानंद कौशल, लखीसराय में अवधेश दीक्षित और शिवहर में शुभांक मिश्रा को एसपी नियुक्त किया गया है. वैशाली के एसपी के रूप में विक्रम सिहाग और जहानाबाद के एसपी के रूप में अपराजित को जिम्मेदारी दी गई है.

पटना में दिव्यांजली जायसवाल को एसडीपीओ टू विधि व्यवस्था बनाया गया है. रंजीत कुमार मिश्रा को आईजी साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई नियुक्त किया गया है. मनोज कुमार को डीआईजी से प्रमोट कर आईजी मुख्यालय बनाया गया है.

सीनियर आईपीएस अधिकारी प्रीता वर्मा को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का महानिदेशक सह अध्यक्ष बनाया गया है. कुंदन कृष्णन को डीजी अभियान एसटीएफ बनाया गया है और उन्हें विशेष शाखा का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.

सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिया गया फैसला

विधानसभा चुनाव के दौरान विवादों में रहे लखीसराय के एसपी अजय कुमार का तबादला कर उन्हें फील्ड से हटाकर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस पांच का समादेष्टा बनाया गया है. उनकी जगह अवधेश दीक्षित को लखीसराय का नया एसपी बनाया गया है.

