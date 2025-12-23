scorecardresearch
 
बिहार सरकार ने 2012 बैच के 22 IPS अधिकारियों को DIG बनाया, कुंदन कृष्णन को डीजी रैंक में पदोन्नति

बिहार सरकार ने 2012 बैच के 22 आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी पद पर पदोन्नत किया है. साथ ही 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी कुंदन कृष्णन को 1 जनवरी 2026 से पुलिस महानिदेशक रैंक में प्रमोशन दिया गया है. वे फिलहाल केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं.

गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 22 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया है. ये सभी अधिकारी 2012 बैच के हैं और अब इन्हें डीआईजी के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले से राज्य पुलिस प्रशासन में वरिष्ठ स्तर पर बदलाव हुआ है.

पदोन्नत किए गए अधिकारियों में अवकाश कुमार, आनंद कुमार, कुमार आशीष, रवि रंजन कुमार, दीपक रंजन, इमामुल हक मेंगनू, आमिर जावेद, अशोक कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, राजीव रंजन-1, राकेश कुमार सिन्हा, अजय कुमार पांडेय, नीरज कुमार सिंह, सुशांत कुमार सरोज, राजीव रंजन-2, रमन कुमार चौधरी, मनोज कुमार तिवारी, शैलेश कुमार सिन्हा, सत्यनारायण कुमार, रमा शंकर राय, सुशील कुमार और दिलनवाज अहमद शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों को डीआईजी रैंक में जिम्मेदारी सौंपी गई है.

22 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन

इसी अधिसूचना में बिहार सरकार ने 1994 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है. उन्हें अपर पुलिस महानिदेशक से पदोन्नत कर पुलिस महानिदेशक रैंक में शामिल किया गया है. यह पदोन्नति 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी.

कुंदन कृष्णन वर्तमान में केंद्र सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर हैं. पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी नई रैंक मान्य होगी. इससे पहले वे राज्य में एडीजी के पद पर सेवाएं दे चुके हैं.

कुंदन कृष्णन को मिला महानिदेशक रैंक

सरकार के इस फैसले को पुलिस प्रशासन के अनुभव और नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है. वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति से प्रशासनिक कार्यों में तेजी और बेहतर समन्वय की उम्मीद जताई जा रही है.

---- समाप्त ----
