बिहार: लंगड़ा कहने पर भतीजे ने चाचा को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट, परिवार में पसरा मातम

भोजपुर जिले के सुरौंधा टापू गांव में लंगड़ा कहे जाने से नाराज भतीजे ने अपने चाचा की कुदाल की बेंत से पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच की जा रही है.

भतीजे ने किया चाचा का कत्ल (Photo: Sonu Kumar Singh/ITG)
बिहार के भोजपुर जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरा के कोईलवर थाना क्षेत्र के सुरौंधा टापू गांव में गुरुवार रात मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया. लंगड़ा कहे जाने से नाराज भतीजे ने अपने ही चाचा की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी.

जानकारी के अनुसार आरोपी भतीजे कलक्टर राय ने अपने चाचा मदन राय पर कुदाल की बेंत से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में मदन राय गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. मृतक की पहचान सुरौंधा टापू गांव निवासी राजनंदन राय के 38 वर्षीय पुत्र मदन राय के रूप में हुई है.

भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट 

घटना की सूचना मिलते ही कोईलवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी भतीजे कलेक्टर राय को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुक्रवार सुबह आरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया. पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के कई निशान पाए गए.

इस मामले में मृतक की पत्नी कुंती देवी के बयान पर संबंधित थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच में जुटी हुई है.

घटना का पटाक्षेप करते हुए आरा सदर एसडीपीओ-2 रंजीत सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शख्स की उसके भतीजे ने पीट-पीटकर हत्या कर दी है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि मृतक उसके चाचा थे और गाली गलौज के दौरान उसे लंगड़ा कहा गया था.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इसी बात से नाराज होकर उसने वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कुदाल की बेंत भी बरामद कर ली है और आरोपी को जेल भेजने की प्रक्रिया जारी है. घटना के बाद से गांव में दहशत और मातम का माहौल बना हुआ है.
 

