'मैं खुश हूं, मुझे मत मारो', बालिका गृह से रिहाई के बाद युवती बोली-पिता और भाई से जान का खतरा

बेतिया में बालिका गृह से रिहा हुई एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में वह अपने और पति की सुरक्षा की मांग कर रही है. युवती ने दावा किया कि उसने एक साल पहले अपनी मर्जी से शादी की थी. अब वह आरोप लगा रही है कि पिता और भाई से जान का खतरा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

वीडियो वायरल.(Photo: Screengrab)

बिहार के बेतिया से एक मामला सामने आया है, जहां बालिका गृह से रिहा हुई एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में युवती अपने और अपने पति की जान-माल की सुरक्षा की मांग करती दिख रही है. हालांकि, इस वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इसे लेकर इलाके में चर्चा तेज है.

वीडियो में युवती कह रही है कि उसने करीब एक साल पहले घर से भागकर एक युवक से शादी की थी. इसके बाद उसके पिता ने शिकारपुर थाना में अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस ने युवती को बरामद कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसने बयान दिया था कि वह अपनी मर्जी से गई थी और उसका अपहरण नहीं हुआ था.

बालिका गृह से रिहाई के बाद विवाद

बताया जा रहा है कि उस समय युवती नाबालिग थी, इसलिए उसे बालिका गृह भेज दिया गया था. करीब एक साल तक वहां रहने के बाद जब वह बालिग हुई, तब उसके सास-ससुर ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे अपने साथ ले लिया. फिलहाल वह अपने पति के साथ ससुराल में रह रही है और उसका कहना है कि मैं खुश हूं, मुझे मत मारो.

देखें वीडियो...

वायरल वीडियो में युवती आरोप लगा रही है कि उसके पिता और परिवार के अन्य लोग ससुराल पहुंचकर लगातार धमकी दे रहे हैं. उसका कहना है कि वह अपने वैवाहिक जीवन में खुश है, लेकिन उसे अपने पिता और भाई से जान का खतरा है. उसने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

