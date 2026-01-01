बेगूसराय में STF का बड़ा एक्शन, मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी नक्सली एरिया कमांडर दयानंद मालाकार ढेर

बिहार के बेगूसराय जिले में STF और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 50 हजार रुपये का इनामी कुख्यात नक्सली एरिया कमांडर दयानंद मालाकार मारा गया. यह मुठभेड़ तेघड़ा थाना क्षेत्र के नोनपुर गांव में हुई, जो कभी नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था. मुठभेड़ की सूचना मिलते ही एसपी मनीष समेत कई वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे ऑपरेशन की जानकारी ली.

पुलिस के अनुसार दयानंद मालाकार पर हत्या, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम समेत 18 से अधिक संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे. वह लंबे समय से पुलिस की तलाश में था और इसी कारण उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. घटना के बाद पूरे जिले में पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है.

इनपुट मिलने के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन

जानकारी के अनुसार STF को गुप्त सूचना मिली थी कि नोनपुर गांव का रहने वाला नक्सली एरिया कमांडर दयानंद मालाकार उर्फ छोटू, दमन, कुलवीर और आकाश अपने गांव में सक्रिय है और किसी बड़ी वारदात की तैयारी में है. सूचना मिलते ही STF और बेगूसराय पुलिस की टीम ने बुधवार देर शाम इलाके में छापेमारी शुरू की.

टीम जैसे ही नोनपुर गांव के पास बहियार में पहुंची, दयानंद को घेर लिया गया. खुद को घिरता देख दयानंद मालाकार ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की. दोनों ओर से 20 राउंड से अधिक गोलियां चलीं, जिसमें दयानंद को गोली लग गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

हथियार बरामद, पत्नी समेत दो नक्सली गिरफ्तार

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से एक इंसास राइफल, एक कार्बाइन, एक पिस्टल और 25 कारतूस बरामद किए हैं. इसके साथ ही दयानंद मालाकार की पत्नी और नक्सली ममता देवी तथा एक अन्य पुरुष नक्सली को भी गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने बताया कि दयानंद इससे पहले वर्ष 2020 में भी नोनपुर गांव से हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद जेल से छूटने के बाद फिर से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय हो गया था.

एफएसएल जांच में जुटी, पुलिस अलर्ट

घटना के बाद एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है और मामले की जांच की जा रही है. मृत नक्सली के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

एसपी मनीष ने बताया कि दयानंद मालाकार के छिपे होने की सूचना पर STF और बेगूसराय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की थी. मुठभेड़ में उसकी मौत हुई है और उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज थे. फिलहाल पूरे मामले की निगरानी खुद एसपी द्वारा की जा रही है और जिला पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है.

